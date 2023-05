My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione cheerleader di philotes.cos è allegro

My Hero Academia continua il proprio percorso e, anche se la settima stagione dell'anime è lontana, gli appassionati non vedono l'ora di vedere come proseguiranno le avventure (sempre che non abbiano già letto il manga, si intende). Nel frattempo, il mondo del cosplay celebra la saga con le proprie creazioni, come ad esempio il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione cheerleader realizzato da philotes.cos.

philotes.cos ci propone un cosplay semplice e che mira a imitare l'aspetto di Momo Yaoyorozu nella versione cheerleader, che avete ad esempio potuto ammirare all'interno della prima stagione dell'anime, dove si raccontano delle sfide affrontate dalla classe dei protagonisti durante una gara scolastica. La tenuta indossata da Momo in questa scena è stata inoltre creata da lei stessa, con i suoi poteri.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Camie di frederie.cosplay è bellissimo sotto ogni punto di vista. Ecco poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di lockserkawa si copre col mantello. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos sa come farsi notare.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da philotes.cos? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?