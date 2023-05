Offerte Amazon: controller DualSense Edge per PS5 disponibile con un vero sconto per la prima volta

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller wireless DualSense Edge per PS5. Lo sconto segnalato è di 44.97€ circa, ovvero del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 239,99€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre per la piattaforma. Si tratta in pratica del primo vero sconto per questo controller. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller wireless DualSense Edge per PS5 è il modello "pro" del controller base incluso con la console. Oltre al controller, la confezione include anche una custodia, un cavo di ricarica intrecciato, 2 cappucci standard, 2 cappucci alti a cupola, 2 cappucci bassi a cupola, 2 tasti posteriori a mezza cupola, 2 tasti posteriori levetta e un alloggiamento del connettore.