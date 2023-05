The Witcher, Stagione 3: Henry Cavill anticipa un mix di guerra e amore per la serie Netflix

La Stagione 3 di The Witcher, per molti, simboleggia l'addio di Henry Cavill dalla serie TV di Netflix, ma questo non significa che l'attore abbia finito di fare il proprio lavoro. Recentemente, Cavill - insieme a vari colleghi attori - ha partecipato al Tudum di Netflix e ha svelato quale dettaglio su quanto possiamo aspettarci dalla nuova stagione, parlando di guerra, amore e non solo.

Cavill ha dichiarato: "Ora c'è una vera minaccia. È reale, non è più teorica, è pratica. Ed è molto, molto pericolosa. Stanno entrando nella tana del leone ovunque vadano". Dice parlando dei personaggi principali (Geralt, Yennefer e Ciri in primis).

Inoltre, spiega che anche la guerra si avvicina. "Geralt è stato molto disinvolto riguardo a queste minacce di guerra, carestia e la fine dei tempi", continua Cavill. "È come se dicesse: 'Guarda. Ci sono passato, l'ho fatto. Non è la fine dei tempi. Sarà solo un'altra battaglia'. Ma poiché tutti cercano Ciri, questo cambia la sua intera prospettiva sulle cose".

Yennefer (Anya Chalotra)

Joey Batey ha anche anticipato l'arrivo di una storia d'amore per il suo personaggio (ovvero Jaskier/Ranuncolo/Dandelion, a seconda di come lo conoscente). "Sta vivendo la sua 'hot girl summer'", dice Batey. "È stato davvero gratificante vedere [la sua vita sentimentale] raccontata in modo molto visivo. Ci siamo assicurati che queste storie d'amore fossero raccontate in modo veritiero, sensibile e attento, senza ricorrere a stereotipi... Speriamo di aver creato qualcosa di speciale, un legame sapioromantico e sapiosessuale che è imperfetto come qualsiasi altra relazione in questo show".

Lo show di Netflix affronterà anche il legame tempestoso tra Yennefer e Geralt. "Una cosa che non possono negare è la loro storia e il loro legame, che è ineluttabile", dice la star di Yennefer Anya Chalotra. "Sono attratti l'uno dall'altro, ma soprattutto hanno bisogno l'uno dell'altro".

Ovviamente gli attori hanno dovuto limitare le parole per non fare spoiler, ma ci hanno permesso di farci un'idea di quanto possiamo aspettarci.

Vi ricordiamo infine data di uscita e teaser trailer: The Witcher Stagione 3 sarà divisa in due parti.