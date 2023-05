Un’estate di videogiochi: la guida alle conferenze e agli eventi in arrivo

Ad aprire le danze, sarà lo Showcase di PlayStation, che andrà in onda il 24 maggio alle ore 22 italiane e seguiremo con una maratona in diretta su Twitch . L'evento più atteso di questo periodo, però, sarà la Summer Game Fest di Geoff Keighley, lo show che sta catalizzando gli annunci di tutti quei publisher che non possono contare sulla potenza comunicativa di Microsoft, Ubisoft o EA. Questi colossi hanno già programmato un evento dedicato, durante il quale presenteranno tutte le sorprese in arrivo nei prossimi mesi.

Le settimane più attese dell'anno dai videogiocatori sono ormai alle porte, nonostante anche quest'anno non ci sarà l'E3 di Los Angeles. L'assenza della famosa kermesse americana lascia quindi completa libertà alle più importanti compagnie di decidere luogo e data dei propri eventi, che adesso non saranno più racchiusi in una manciata di giorni, ma spalmati da fine maggio fino a giugno inoltrato.

I giochi più attesi

Nel nostro articolo dedicato al PlayStation Showcase abbiamo già parlato di quali titoli ci aspettiamo di vedere sul palco questa sera, passando da Spider-Man 2, Death Stranding 2 a il multiplayer di The Last of Us 2, assieme alla speranza di scoprire a cosa sta lavorando la stessa Naughty Dog e tutti gli altri studi proprietari di Sony. È ovvio anche quanto l'attenzione si concentri sulla concorrenza, con una Microsoft che ha ormai annunciato molteplici produzioni, molte delle quali non si ha notizie da davvero troppo tempo.

Xbox è dunque chiamata a concretizzare quanto promesso negli ultimi anni, e la speranza è quella di tornare a parlare di titoli del calibro di Fable, Avowed, Hellblade 2, Indiana Jones e Perfect Dark, solo per citarne alcuni, anche se la lista è assai più lunga se si pensa alla sparizione di Project Mara, Everwild, State of Decay 3, per non parlare di The Elder Scroll VI. Quello su cui possiamo scommettere è ovviamente Starfield, il gioco più atteso in casa Xbox ad opera di Bethesda, che avrà un suo Showcase dedicato subito dopo il termine della conferenza Xbox. È inoltre lecito aspettarsi l'annuncio della data di uscita di Forza Motorsport, unica certezza in un mare di incognite rappresentate dalla possibilità che nuovi annunci possano surclassare quelli già presentati.

Finalmente potremo scoprire la data di uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Anche durante il Summer Game Fest ci saranno sicuramente molte sorprese ad attenderci ma anche conferme arrivate da qualche giorno o addirittura dell'ultimo minuto; stiamo parlando dell'annuncio di Mortal Kombat 1, inizialmente associato all'evento PlayStation, ma per il momento confermato nella diretta di Geoff Keighley l'8 giugno. In questo contesto potremo saperne di più anche sull'espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, confermata da parte degli sviluppatori e probabilmente pronta ad uscire entro la fine di questo anno. Un altro DLC molto atteso, ma di cui non si ha conferme ma solo forti speranze è Shadow of the Erdtree, espansione del GOTY 2022 Elden Ring; dato che la presentazione del primo gameplay è avvenuta proprio da Keighley, le possibilità di scoprire dove ci porterà questo nuovo contenuto durante il Summer Game Fest sono decisamente alte.

Tra le molteplici dirette ci sarà anche Ubisoft con il suo Ubisoft Forward, il 12 giugno, con una panoramica sui titoli in produzione e ovviamente, spazio a nuovi annunci di progetti inediti. Il più chiacchierato è ovviamente uno dei prodotti di punta del publisher transalpino, Assassin's Creed Mirage, protagonista di un leak negli ultimi giorni. Ubisoft, come Xbox, negli ultimi anni ha annunciato molte produzioni ma che, per ritardi interni ed altre problematiche, non sono più tornati a far parlare di sé; non ci riferiamo al caso limite di Beyond Good & Evil 2, uno dei giochi più travagliati e problematici degli ultimi tempi. L'azienda francese darà dunque lo spazio necessario ad Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, ma soprattutto vedremo il gioco ad opera di Ubisoft Massive incentrato sull'universo di Star Wars? E chissà se avremo, per una volta, notizie certe sul destino dello sfortunato Skull & Bones e del tanto bramato remake di Splinter Cell.

Non ci sono al momento conferme per quanto riguarda Nintendo, che prima dell'ufficiale cancellazione dell'E3, aveva già annunciato la sua assenza, rimandando l'appuntamento a settembre a Seattle per il Nintendo Live 2023. Non si hanno notizie, inoltre, anche di Electronic Arts, che probabilmente terrà un evento in estate inoltrata o dirette più contenute incentrare su prodotti specifici come EA Sports FC o il nuovo The Sims.