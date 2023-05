PlayStation Showcase maggio 2023: cosa aspettarsi da questo atteso evento?

In questo articolo ci addentreremo tra le speranze e le certezze inerenti al PlayStation Showcase che andrà in onda il 24 maggio alle ore 22 italiane.

Ci stiamo avvicinando rapidamente ad uno dei periodi più caldi per l'industria videoludica, quello che fino a qualche mese avremmo definito la settimana dell'E3, la fiera dei videogiochi per eccellenza che per anni ha ospitato i più grandi studi di sviluppo e i publisher in cerca di visibilità all'interno di conferenze più o meno spettacolari. I tempi cambiano e l'evento di Los Angeles ha perso la sue centralità e al momento non sappiamo se tornerà mai e se lo farà con l'antico splendore. Nonostante non ci sia più evento fisico a fare da collante, il periodo tra fine maggio e inizio giugno è rimasto il preferito dalle grandi compagnie videoludiche per presentare i giochi che arriveranno nei prossimi mesi. La prima a scendere in campo è PlayStation, l'azienda giapponese che da anni aveva abbandonato il red carpet dell'E3 per annunciare le proprie produzioni, sostituito con State of Play messi in onda durante l'arco dell'anno, la maggior parte incentrati su giochi specifici. In questo caso PlayStation ha allestito un vero e proprio Showcase come non si vedeva da molto tempo, alimentando la speranza di assistere tra poco più di 24 ore ad uno degli eventi live più succosi di quest'anno. Perchè? Proviamo a riassumere tutte le informazioni note e ad unirle con alcune previsioni che serpeggiano nel web, tra clamorosi leak e sonanti smentite.

Cosa sappiamo Quali studi interni calcheranno la scena del PlayStation Showcase? Le informazioni certe al momento sono solo quelle inerenti alla durata: lo show andrà in onda dal vivo il 24 maggio alle ore 22 italiane e avrà una durata di poco più di un'ora. Noi, ovviamente, seguiremo il tutto in diretta su Twitch. Questa frase riportata sul PlayStation Blog ci conferma la portata dell'evento, una diretta sicuramente più ad ampio spettro rispetto agli State of Play a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, che hanno registrato tempistiche di 20/30 minuti in media. Certo, la conta dei minuti non è per forza indice di quantità e qualità di contenuti, che potrebbero anche essere impiegati per alcune analisi o approfondimenti da parte degli sviluppatori dei giochi presentati. Non è infatti chiaro su che tipologia di format si baserà l'evento che potrebbe essere ricco di interviste agli sviluppatori come non averne alcuna, lasciando ampio spazio ad un susseguirsi di trailer. Sappiamo però che a calcare il palco ci saranno giochi in sviluppo su PlayStation 5 da parte degli studi proprietari, giochi per PS VR 2 e anche spazio riservato alle produzioni terze parti. Ed è proprio da qui che nascono le speculazioni e i potenziali pronostici....

Gli immancabili Il grande protagonista del PlayStation Showcase potrebbe essere Spider-Man 2 Trattandosi dell'evento più importante di PlayStation, pronta a condividere cosa bolle in pentola all'interno dei PlayStation Studios, possiamo puntare le nostre scommesse su alcune IP che non possono mancare. Uno su tutti è senza dubbio Marvel's Spider-Man 2 ad opera di Insomniac Games; i tempi sembrano piuttosto maturi e non a caso è notizia di ieri che lo studio ha dichiarato tramite Twitter che il gioco sarà "un epica avventura a giocatore singolo", in risposta ad un utente che chiedeva se ci fosse spazio per la cooperativa. Sappiamo per certo che il seguito dedicato all'Uomo Ragno è in sviluppo da tempo ed una possibile finestra di lancio potrebbe essere la fine di quest'anno, puntando su delle vendite record per il periodo natalizio, oltre a regalare una chiusura del 2023 con uno dei marchi più attesi dai fan PlayStation. Altro osservato speciale è il comparto multiplayer di The Last of Us 2 "Fazioni" di Naughty Dog. Anche in questo caso è assodato che lo sviluppo sia iniziato da tempo e in più di un'occasione il team ha voluto rassicurare i giocatori su come i lavori stessero procedendo spediti: non vediamo quale miglior occasione che il PlayStation Showcase per annunciarlo ufficialmente. In più, se proprio vogliamo sbilanciarci, è fatto certo che Naughty Dog sia al lavoro su un gioco completamente inedito e, anche se con un piccolissimo teaser, saperne qualcosa in più sarebbe cosa decisamente gradita. Secondo Jeff Grubb non ci sarà posto per il seguito di Ghost of Tsushima al PlayStation Showcase Avremmo anche detto Ghost of Tsushima 2, ma dopo il tweet di Jeff Grubb, noto giornalista e spesso anche gola profonda dell'industria, in cui si dice sicuro che il titolo di Sucker Punch Productions, non ci sentiamo di metterci ancora la mano sul fuoco. Ovviamente stiamo parlando della dichiarazione di un insider, ma seppur tale, il buon Grubb si è molto spesso rivelata una gola profonda piuttosto affidabile, tanto da centrare precisamente molti annunci in passato, segno di poter contare sempre su fonti decisamente attendibili. Chiuderemo le nostre (più o meno) certezze con Final Fantasy XVI, di cui potrete scoprire qualcosa in più grazie al nostro provato. Seppur già protagonista di uno State of Play dedicato, la data di lancio fissata per il 22 giugno ci fa pensare che il gioco di Square Enix farà la sua comparsa con un nuovo trailer ed un possibile annuncio di una demo.

Speculazioni e speranze Che questo PlayStation Showcase sia l'occasione giusto per il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater? Entrando invece nel campo delle speculazioni, molti nomi sono stati fatti in questi giorni, alcuni di essi altamente probabili ed altri piuttosto inverosimili. A tener banco è un gioco su tutti, desiderato dai tanti fan di una delle saghe più conosciute nel mondo videoludico: stiamo parlando ovviamente del remake Metal Gear Solid 3 Snake Eater, che più se ne parla e più sembra una possibilità concreta. Altro rifacimento sempre molto chiacchierato è quello di Silent Hill 2, dato che lo scorso mese il sito ufficiale ha cambiato la sezione inerente alla data di uscita da "TBA" (To Be Announced) a "In arrivo". Un altro titolo che viene dato quasi per certo è Death Stranding 2, presentato per la prima volta ai The Game Awards del 2022. Proprio in questi giorni Hideo Kojima ha iniziato a pubblicare molte informazioni inerenti al gioco, come il lavoro che stanno compiendo sull'acquisizione di scannerizzazioni 3D in Europa e negli USA mentre le registrazioni procedono celeri negli studi di Los Angeles. Non è infatti certo che questo "movimento social" indichi la presenza di questo seguito allo Showcase, che potrebbe anche far capolino al Summer Game Fest dell'amico Geoff Keighley nei primi giorni di giugno. Anche se non ne abbiamo la certezza, altri due titoli spariti dai radar potrebbero fare di nuovo la comparsa sotto i riflettori e questo evento potrebbe essere decisamente l'occasione giusta. Il primo che ci sentiamo di citare è Pragmata, titolo di Capcom annunciato nel 2020 e di cui si sono perse le tracce. La finestra di lancio rimane ancora il 2023, ma di questo criptico e altamente intrigante prodotto si sa davvero poco; non ci resta dunque sperare che la nostra curiosità venga soddisfatta mercoledì sera. L'altro titolo è Little Devil Inside, un gioco che sembrava ormai prossimo al lancio ma che dopo aver bucato l'uscita nel 2022 ha fatto perdere completamente le sue tracce: perché non riemergere dalle ceneri nel palco che l'ha reso famoso? Durante il PlayStation Showcase sappiamo che ci sarà spazio anche per i titoli per PlayStation VR 2, e in questo caso è piuttosto difficile azzardare delle ipotesi su quali annunci potremo vedere. Il più quotato, o forse più semplicemente il più desiderato è Half-Life: Alyx, gioco che in più di un'occasione è stato indicato come un arrivo imminente sulla piattaforma, ma che non ha poi trovato conferme nella realtà.