Atlas Fallen, espansione rivelata da un leak del... Ministero dell'Economia tedesco

Una espansione di Atlas Fallen, non ancora annunciata da Deck13, è stata rivelata in anticipo da un leak del... Ministero dell'Economia tedesco. Com'è possibile una cosa del genere? In realtà il motivo è molto semplice: il team di sviluppo ha ricevuto dei fondi statali e a quanto pare è prassi del governo illustrare come verranno impiegati.

In uscita il 10 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Atlas Fallen non è ancora arrivato nei negozi e dunque i suoi autori non si sarebbero mai sognati di annunciare già adesso eventuali contenuti scaricabili, che come sappiamo rientrano nel supporto post-lancio del prodotto.

In questo caso, tuttavia, è andata diversamente e immaginiamo che Deck13, che per lo sviluppo di The Wielder of Gods ha ricevuto dal governo tedesco poco meno di 1,09 milioni di euro, si affretterà a questo punto a ufficializzare il pacchetto e a fornire eventuali dettagli su ciò che includerà.

Stando alle informazioni ministeriali, l'uscita dell'espansione è fissata a febbraio 2024, dunque diversi mesi dopo il debutto di Atlas Fallen. È inoltre presente una lista con i fondi stanziati finora in base al publisher: