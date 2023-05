Final Fantasy 16, il nome 'Clive' è troppo banale per un protagonista? Per il doppiatore è sexy

Final Fantasy è una saga che si basa su tanti elementi. Uno di questi è la presenza di personaggio con nomi unici. Pensiamo a Cloud, Squall, Gidan e Tidus. Difficilmente incontrerete qualcuno con questo nome per strada. Nel caso di Final Fantasy 16, però, i nomi sono molto più semplici, come nel caso del protagonista: Clive. Si tratta forse di un nome troppo semplice? Secondo il doppiatore del personaggio no. Di più, è un nome alquanto "sexy".

Intervistati da Eurogamer.net, Ben Starr - doppiatore di Clive in Final Fantasy 16 - e Susannah Fielding - doppiatrice di Jill, ostaggio/protetta dalla famiglia di Clive e sua amica - hanno detto la propria sulla questione. Starr ha affermato: "All'inizio abbiamo scherzato fingendo di essere la zia Jill e lo zio Clive, che vivono un'avventura insieme", ammettendo quindi che i nomi sono molto comuni.

"Devo dire che Jill è già un nome noto, ovviamente, per i fan di Resident Evil. Due giorni fa ho visto Air - La storia del grande salto [ndr, film sulla Nike che ingaggia Michael Jordan], e Viola Davis interpreta la madre [di Jordan]. Lei dice: 'Una scarpa è solo una scarpa finché mio figlio non la indossa'. E io l'ho usato come esempio di 'Clive è solo un nome finché Clive non entra in gioco'. Ora lo ritengo molto normale e continuo a dire "Clive - sì, è un nome sexy".

Fielding aggiunge: "Stiamo reimmaginando il nome Clive, per tutti i Clive là fuori." Con Starr che concorda affermando: "Stiamo rielaborando Clive per il 21° secolo."

In altre parole, il nome di un personaggio non è poi così importante e, una volta scoperta la sua storia e visto il guerriero in azione in Final Fantasy 16, assoceremo al nome Clive il personaggio e diventerà un nome importante tanto quanto Cloud, Squall, Gidan e Tidus.

Vi segnaliamo anche che non vi è una patch D1 nei piani di Square Enix, Final Fantasy 16 non ne avrà bisogno.