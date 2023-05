PlayStation Showcase: Ghost of Tsushima 2 e Dragon Age non ci saranno, per un noto leaker

Il nuovo PlayStation Showcase in arrivo la prossima settimana non conterrà le presentazioni di Ghost of Tsushima 2 e Dragon Age: Dreadwolf secondo il solito Jeff Grubb, giornalista/insider di VentureBeat, il quale nella nuova puntata del podcast Giant Bomb ha puntato sull'assenza dei due titoli in questione.

Lo stesso Jeff Grubb aveva predetto in maniera precisa l'arrivo del PlayStation Showcase per la prossima settimana, cosa che si è poi rivelata esatta con l'annuncio di Sony e l'evento fissato per il 24 maggio 2023, dunque la fonte si conferma alquanto affidabile in quest'ambito.

Sarà un evento di grosso calibro e con tanti annunci, vista anche la durata di circa un'ora, ma tra questi non ci saranno Ghost of Tsushima 2 e Dragon Age: Dreadwolf, a quanto pare, questo in base a informazioni che il giornalista avrebbe ricevuto da fonti vicine alla questione.

Sebbene l'assenza di Dragon Age: Dreadwolf fosse prevedibile, considerando l'importanza del gioco per EA, che potrebbe conservarlo per un proprio evento specifico, potrebbe risultare deludente quella di Ghost of Tsushima 2, visto che in molti davano per scontata la presentazione del seguito in questo Showcase.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, dunque vanno prese per tali, ma è possibile che sia ancora presto per un Ghost of Tsushima 2, oppure che semplicemente Sucker Punch abbia intenzione di presentare prima qualcos'altro su cui hanno iniziato i lavori da più tempo. In ogni caso, tutti i misteri verranno svelato nella serata del 24 maggio 2023, alle pre 22:00, quando inizierà il livestream del PlayStation Showcase.