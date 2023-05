Microsoft e Activision, la FTC non vuole discutere di impegni: aspetterà l'esito dell'appello UK

Stando a un report di MLex, la FTC in questo momento non vuole discutere di impegni con Microsoft in relazione all'acquisizione di Activision Blizzard: la commissione guidata da Lina Khan attenderà l'esito dell'appello in UK prima di fare qualsiasi altra mossa.

Come certamente ricorderete, lo scorso dicembre FTC ha deciso di portare Microsoft in tribunale per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard e la prima udienza dovrebbe tenersi fra alcuni mesi, ma pare che prima di allora non ci saranno margini di discussione.

L'idea di Microsoft era quella di proporre alla Federal Trade Commission gli stessi impegni che hanno consentito all'azienda di ottenere il via libera dalla Commissione Europea, ma in assenza di un canale di discussione si tratta di un'operazione chiaramente inattuabile.

Teoricamente la casa di Redmond potrebbe avanzare le proprie proposte presso il giudice amministrativo, e sebbene quest'ultimo non abbia l'autorità per chiudere il caso, potrebbe esprimere delle raccomandazioni alla FTC in tal senso.

Stando così le cose, con ogni probabilità dovremo attendere che la situazione si risolva nel Regno Unito, in un modo o nell'altro, prima di vedere cosa accadrà all'acquisizione negli USA.