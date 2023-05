Disney+ rimuoverà molti film e serie TV dalla settimana prossima: una prima lista

Come era stato riferito in precedenza, Disney+ andrà incontro a una forte riduzione di contenuti nel prossimo periodo, ma questa manovra a quanto pare inizierà presto, già dalla settimana prossima, con una lunga lista di film e serie TV destinati ad essere eliminati dal catalogo già a partire dal 26 maggio 2023.

Abbiamo visto che, in seguito ai risultati finanziari dell'anno fiscale che hanno visto un calo degli abbonati, Disney ha deciso una riduzione dei contenuti per Disney+, nell'ottica di un forte taglio alle spese. In base a quanto riferito dalla rivista Deadline, questa manovra dovrebbe iniziare già dalla settimana prossima, con dei forti tagli al catalogo attuale.

Almeno per quanto riguarda la sezione americana del servizio, questa è una lista parziale di film e serie TV che dovrebbero essere rimosse nel corso già di maggio 2023:

A Spark Story

America the Beautiful

Artemis Fowl

Be Our Chef

Best in Dough

Best in Snow

Better Nate Than Ever

Big Shot

Black Beauty

Cheaper by the Dozen

Clouds

Darby and the Dead

Diary of a Future President

Disney Fairy Tale Weddings

Dollface

Earth to Ned

Encore!

Everything’s Trash

Foodtastic

Howard

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

Just Beyond

Little Demon

Love in the Time of Corona

Maggie

Magic Camp

Marvel’s MPower

Marvel’s Project Hero

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Pistol

Rosaline

Stargirl

Stuntman

The Hot Zone

The Making Of Willow

The Mighty Ducks: Game Changers

The Mysterious Benedict Society

The One and Only Ivan

The Premise

The Princess

The Quest

The World According to Jeff Goldblum

Timmy Failure

Turner & Hooch

Weird but True!

Willow

Wolfgang

Y: The Last Man

Disney non è peraltro l'unica ad aver preso una scelta del genere, visto che il trend del mercato dei servizi video sembra andare verso una progressiva riduzione delle spese, come dimostrato anche da Netflix e HBO in precedenza.