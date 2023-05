PS5: Jim Ryan ribadisce l'importanza del mercato nipponico e dei giochi giapponesi

In un'intervista pubblicata da Famitsu, il capo di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha ribadito l'importanza del mercato nipponico per PS5 e dei giochi giapponesi, considerando anche il rilievo storico che questi hanno avuto per l'affermazione del marchio PlayStation.

Secondo Ryan, questa importanza non deriva solo dalle dimensioni, che lo rendono il secondo mercato più ampio dopo quello americano, ma anche dal fatto che si tratti del luogo di nascita di PlayStation, che molti dipendenti di Sony siano giapponesi e che vi sia dunque ampio spazio di crescita in tale zona, che continua ad essere molto vicina a PlayStation.

Il Giappone è dunque una parte integrante della "cultura" di PlayStation ed è una delle aree di maggiore importanza per il brand. Questo anche perché nei suoi 30 anni di storia ci sono stati molti giochi provenienti da tale paese che hanno di fatto costruito il successo delle console Sony.

Tra questi, Ryan cita Final Fantasy, Monster Hunter e Tekken, mentre più recentemente abbiamo visto grandi successi provenire dal Giappone e imporsi in tutto il mondo come Elden Ring, Resident Evil 4, Monster Hunter Rise e altri, così come accadrà con Final Fantasy 16 e Street Fighter 6, secondo il capo di PlayStation.

Rispondendo a una domanda sul fatto che molti giochi di PlayStation Studios vendono tanto al livello globale ma relativamente poco in Giappone, Ryan ha spiegato che, in ogni caso, non è importante che un gioco venda tanto in tutte le regioni geografiche, mentre è interessante riuscire a investire anche in giochi che sono più specificamente indirizzati a determinati settori del pubblico.

Da questo punto di vista, Ryan ha menzionato specificamente Rise of the Ronin come un prodotto speciale, che dimostra come Sony abbia intenzione di supportare e investire ampiamente in team giapponesi.