Classifica UK, PS5 e Star Wars Jedi: Survivor primi ad aprile 2023

PS5 e Star Wars Jedi: Survivor hanno conquistato la classifica UK di aprile 2023, imponendosi rispettivamente come la console e il gioco più venduti del mese nel Regno Unito, sebbene i numeri totali abbiano visto un calo del 5,3% su base annua.

Primo al debutto nelle classifiche inglesi, Star Wars Jedi: Survivor ha battuto il blockbuster FIFA 23 e ha fatto segnare un +6% rispetto alle vendite del precedente episodio, Star Wars Jedi: Fallen Order, pubblicato nel novembre del 2019.

Star Wars Jedi: Survivor (EA) FIFA 23 (EA) Dead Island 2 (Plaion) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) The Last of Us Parte 2 (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4 (Capcom)

Terzo posto nella classifica mensile per Dead Island 2, che sembra stia facendo piuttosto bene, seguito in questo caso dal sempreverde Grand Theft Auto V e da Hogwarts Legacy, che scende in sesta posizione dopo i numeri incredibili degli esordi.

Per quanto riguarda l'hardware, si è verificato un aumento del 58% su base annua e tutte le piattaforme hanno avuto ottimi riscontri: PS5 prima con un +144%, Nintendo Switch seconda con un +38%, Xbox Series X|S terza con un +19%.