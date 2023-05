Pokémon Home: l'update 3.0.0 include il supporto per Pokémon Scarlatto e Violetto

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato il prossimo arrivo del nuovo aggiornamento 3.0.0 di Pokémon Home, che porterà con sé anche il supporto per Pokémon Scarlatto e Violetto, i quali potranno sfruttare il sistema a partire da questo update.

L'aggiornamento 3.0.0 di Pokémon Home è previsto per il 24 maggio 2023, e oltre a introdurre la compatibilità con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto introduce anche nuove funzionalità utili per tutti gli allenatori. Una volta collegati i giochi corrispondenti a Pokémon Home, sarà possibile trasferire Pokémon da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon HOME e portare nella regione di Paldea determinati Pokémon provenienti da altri giochi. Il teratipo dei Pokémon trasferiti in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto da altri giochi dipenderà dal loro tipo (o tipi).

Collegando Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto, inoltre, è possibile ottenere dei Pokémon speciali: trasferendo una creatura da Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto a Pokémon Home per la prima volta, sarà possibile ricevere uno Sprigatito, un Fuecoco e un Quaxly con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobili.

Queste sono le novità principali dell'aggiornamento alla versione 3.0.0 previste: