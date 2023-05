LEGO 2K Drive, voti positivi dalla stampa ma con qualche eccezione

LEGO 2K Drive, il racer arcade a base di mattoncini di plastica, è stato accolto dalla stampa internazionale con voti generalmente positivi, sebbene non manchino alcune eccezioni che hanno determinato un abbassamento della media.

WellPlayed - 9

GameSpew - 9

Atomix - 8,3

TrueAchievements - 8

Stevivor - 8

GamesRadar+ - 8

GAMINGbible - 8

GamesHub - 8

Hardcore Gamer - 8

God is a Geek - 7,5

Worth Playing - 7,5

Wccftech - 7,5

Pure Xbox - 7

Cultured Vultures - 7

Xbox Achievements - 7

PlayStation Universe - 6,5

Digital Trends - 6

Guardian - 6

GamingBolt - 6

Digitally Downloaded - 6

Slant Magazine - 5

TheGamer - 5

Annunciato lo scorso marzo, LEGO 2K Drive segna l'inizio di una collaborazione fra 2K Games e il brand LEGO, in questo caso con un gioco di guida a base open world che mette in campo l'umorismo tipico di questi tie-in e un approccio arcade.

Come detto, ci sono molte valutazioni positive, con anche dei 9/10, ma al contempo qualche voce più critica. A sorprendere è il 6/10 di Digitally Downloaded, una testata che solitamente dà 10/10 a qualsiasi cosa e qui giustifica il voto dicendo che la campagna narrativa è stato fondamentalmente uno spreco di risorse che gli sviluppatori avrebbero potuto destinare alla creazione di ulteriori tracciati.

In generale, chi ha accolto il gioco con minore entusiasmo si è appunto lamentato di una struttura open world dispersiva e per molti versi inutile in un contesto del genere. La nostra recensione di LEGO 2K Drive arriverà a breve e potrà confermare o ribaltare il risultato.