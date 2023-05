Marvel's Spider-Man 2 sarà 'un'epica avventura single player', non un gioco cooperativo

Marvel's Spider-Man 2 sarà "Un'epica avventura single player!" A dirlo è stato lo studio di sviluppo Insomniac Games dopo i dubbi sollevati dal doppiatore Nadji Jeter, che in un intervento fatto al SacAnime aveva paventato la possibilità che il gioco avesse una modalità cooperativa.

Considerate che Jeter ha parlato del gioco a settembre 2022, ma che le sue parole hanno iniziato a circolare soltanto oggi, perché non intercettate per tempo dalla rete.

Va anche detto che la frase originale di Jeter non dava alcuna certezza sulla modalità cooperativa, ma faceva solo l'ipotesi che avrebbe potuto esserci.

Comunque sia in molti hanno iniziato a chiedere numi direttamente a Insomniac Games, con l'account ufficiale dello studio che è stato quindi costretto a replicare, togliendo ogni dubbio sul tipo di esperienza che sarà proposta.

Giusto dire che in realtà non c'erano moltissimi dubbi in merito, nonostante le parole dell'attore, perché sin dall'annuncio del gioco Insomniac aveva parlato di un'avventura single player con Peter Parker e Miles Morales. Comunque sia il fraintendimento è comprensibile, considerando che finora di Marvel's Spider-Man 2 non è stato mostrato nulla, a parte il fumetto prequel.

Per il resto le informazioni sul gioco rimangono le stesse. Molti, anzi praticamente tutti, si aspettano che Marvel's Spider-Man 2 venga mostrato durante il PlayStation Showcase di mercoledì 24 maggio, considerando che l'uscita del gioco è fissata al 2023 e che molte voci di corridoio parlano di pubblicazione a settembre, con marketing fatto durante l'estate. Comunque sia staremo a vedere, visto che manca pochissimo per saperne di più.