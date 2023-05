Amnesia: The Bunker, demo rinviata di un giorno

La demo di Amnesia: The Bunker non uscirà più oggi 22 maggio 2023, ma domani 23 maggio. Frictional Games l'ha rinviata di un giorno per motivi non meglio specificati. Qualcuno a questo punto ha iniziato a sollevare qualche dubbio sulla gestione del progetto, visti i continui rinvii e problemi.

Amnesia: The Bunker è stato infatti spostato più volte nel giro di pochi mesi. Previsto inizialmente per marzo 2023, è stato riposizionato prima al 16 maggio, quindi al 23 maggio per poi finire al 6 giugno. L'ultimo rinvio è stato attribuito a dei problemi di certificazione, probabilmente legati alle versioni console.

Quindi è stata annunciata la demo per il 22 maggio, ora spostata al 23 maggio. Di Frictional Games come studio di sviluppo ci si può sicuramente fidare, visti capolavori come Amnesia: The Dark Descent e SOMA, ma tutti questi piccoli problemi fanno venire il sospetto che abbiano quantomeno qualche problema a gestire la burocrazia.

Comunque sia Amnesia: The Bunker rimane fissato per il 6 giugno 2023, come già riportato. Ci potremo giocare su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.