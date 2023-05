Starfield, molti siti avrebbero già deciso di dargli voti bassi per minare Xbox, secondo Nick Baker

Molti siti avrebbero già deciso il destino di Starfield, decidendo di dargli voti bassi, almeno stando al giornalista Nick Baker, uno dei fondatori del sito XboxEra, secondo cui l'obiettivo è quello di screditare il brand Xbox.

Baker, conosciuto anche come l'insider @shapeshal_nick, cui dobbiamo numerose fughe di notizie in ambito Xbox, ha toccato il controverso argomento durante l'ultimo episodio dell'XboxEra Podcast, dove ha spiegato che secondo lui molte testate daranno a Starfield voti tra il 7 e l'8,5 per generare traffico e colpire il marchio Xbox, di suo già condannato dall'opinione pubblica per via del tentativo di acquisizione di Activision Blizzard.

La tesi è abbastanza controversa e presuppone l'esistenza di un vero e proprio complotto contro Microsoft da parte della stampa specializzata, o quantomeno di una forma di odio contro il marchio Xbox che porterebbe molti a sottovalutare i giochi pubblicati dagli Xbox Game Studios.

Va anche detto che se così fosse, sarebbe abbastanza facile capirlo dalle reazioni del pubblico. Nel caso in cui Starfield fosse un capolavoro e ricevesse voti più bassi di quelli che merita, immaginiamo che il sentimento generale verso la stampa non sarebbe particolarmente positivo. Del resto lanciare accuse simili senza portare alcuna prova non è proprio molto corretto, perché presuppone una malafede molto diffusa.