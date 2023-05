PlayStation: Bungie ha creato un sistema di revisione per giudicare i 12 giochi live service di Sony

Come già sappiamo, Sony Interactive Entertainment sta puntando sempre di più sui giochi "live service", settore nel quale negli ultimi anni non aveva ancora investito in modo massiccio. Ovviamente, proprio perché è una novità per lei, ha bisogno di un aiuto. Bungie è diventata parte dei PlayStation Studios anche per quello, ma ora scopriamo più precisamente cosa sta facendo la compagnia. In breve, la compagnia ha lavorato alla creazione di un processo di revisione per i giochi live service, usato per definire quali progetti sono validi e quali no.

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha affermato: "Lavoriamo anche con Bungie su un processo di revisione del portfolio piuttosto rigoroso che applichiamo a tutti i 12 titoli live service che abbiamo in produzione".

Precedentemente nella conversazione, Hulst aveva anche affermato che: "Gli insegnamenti tratti da Bungie sono stati molto importanti in molte aree. Naturalmente, quando si sviluppano titoli live service, sono necessarie capacità che non si hanno quando si lavora su giochi single-player e narrativi".

"E queste capacità che abbiamo creato all'interno di PlayStation Studios sono state aiutate e guidate da Bungie. Abbiamo anche compreso più a fondo cosa significhi il successo nei servizi live. Storicamente, i nostri giochi hanno sempre lavorato per raggiungere una fine, e questo è un grande cambiamento culturale... il lancio di un gioco è solo l'inizio, e comporta tutta una serie di diversi [indicatori chiave di performance]." Jim Ryan, CEO di SIE, ha invece affermato: "Abbiamo lavorato con Bungie per quasi un anno e i risultati ottenuti in entrambe le direzioni sono stati molto significativi. Hanno superato le mie aspettative e, allo stesso modo, credo che Bungie sia estremamente entusiasta di ciò che può trarre da SIE in termini di portata di mercato, marketing, collaborazione e capacità di amplificare la propria IP".

"Abbiamo dato molto a Bungie, così come loro hanno dato molto a noi. Storicamente sono stati un editore fortemente focalizzato sugli Stati Uniti e la loro IP non è stata sfruttata a dovere nei mercati chiave di Europa e Asia. SIE è estremamente forte ed esperta in Europa e in Asia, e stiamo iniziando il processo di riaccensione della presenza e della consapevolezza di Bungie in quelle regioni".

"Inoltre... abbiamo una macchina di marketing che, a mio avviso, è di livello mondiale e metterla al lavoro per attivare i giochi, l'IP e il marchio di Bungie credo che porterà la loro consapevolezza e le dimensioni del loro business a una dimensione mai vista prima".

In breve, come già era stato compreso, Bungie non è semplicemente uno dei team di PlayStation Studios, quanto più un partner commerciale che aiuta Sony a viaggiare in una nuova direzione.

Ovviamente non mancano collaborazioni più palpabili per i giocatori tra Bungie e PlayStation, come i nuovi contenuti di Destiny 2 ispirati alle esclusive Sony.