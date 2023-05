Metal Gear Solid 3 Remake non sarebbe l'unico MGS in arrivo, Corden amplia il report con 3 giochi

Metal Gears Solid 3 Remake, secondo i report e i leak dati per veri da molti, sarebbe in arrivo su più piattaforme, con un annuncio atteso per il PlayStation Showcase. Una grande fonte di informazioni è stata il report di Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha ora ampliato il proprio articolo svelando che tale gioco non è l'unico in arrivo.

Precisamente, Corden afferma: "Dopo aver scritto di questo articolo, abbiamo ricevuto informazioni su una "Classic Collection" di Metal Gear Solid, che comprende gli originali Metal Gear Solid 1, 2 e 3. Anche questi giochi saranno multipiattaforma e rimasterizzati in HD. Questo potrebbe spiegare perché MGS2+3 HD Collection non è stato disponibile per l'acquisto su Xbox per qualche tempo, nonostante sia retrocompatibile. Da quanto ho sentito, la Classic Collection sarà annunciata in un secondo momento, forse il mese prossimo."

Secondo Corden, quindi, è in arrivo un pacchetto di tre giochi che dovrebbe comprendere i primi tre capitoli della saga, ovvero Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ricordiamo che la Collection HD per PS3 e Xbox 360 conteneva invece il secondo e il terzo capitolo, più il gioco PSP Peace Walker. Non si tratterebbe quindi di una nuova versione di tale pacchetto.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD

Il fatto che si parli di una versione HD di Metal Gear Solid 3 è almeno curioso. Avere una collection che include il terzo capitolo e un remake dello stesso gioco in circolazione sembra poco sensato considerando che vi sono altri capitoli che potrebbero riceve un trattamento simile (Peace Walker per primo), ma per il momento questo è quanto sappiamo. Visto che l'annuncio di questa "Classic Collection" dovrebbe avvenire il prossimo mese, non ci resta che attendere un po' e vedere se quanto detto da Corden sia vero o meno.

Voi che ne pensate?