Assassin's Creed Mirage: leak indica la data di uscita, vari rivenditori giapponesi la 'confermano'

Assassin's Creed Mirage è uno dei giochi più importanti di Ubisoft per l'anno in corso, ma ancora non sappiamo molto di questo gioco. Probabilmente avremo la possibilità di vedere in azione il videogame all'Ubisoft Forward, ma per il momento non sappiamo nemmeno la data di uscita ufficiale. Online è però spuntato un nuovo leak che sembra confermare una precedente informazione condivisa da un dataminer legata proprio alla data di uscita che sarebbe il 12 ottobre 2023.

Come potete vedere nel tweet di Gematsu poco sotto, vari rivenditori giapponesi (Amazon JP compreso) hanno segnalato che Assassin's Creed Mirage sarà pubblicato il 12 ottobre 2023. Gematsu afferma anche che di norma i negozi nipponici non usano date segnaposto, ma usano solo date ufficiali. Per il momento però non abbiamo alcuna conferma da parte di Ubisoft.

Le possibilità sono quindi due: o i rivenditori sono tutti venuti a conoscenza del recente leak e lo hanno scambiato per una conferma ufficiale o, più credibilmente, hanno per sbaglio condiviso in anticipo un'informazione ottenuta da Ubisoft. Ovviamente per ora non possiamo saperlo con certezza.

Come già detto, è credibile che avremo modo di scoprire di più riguardo ad Assassin's Creed Mirage durante l'Ubisoft Forward. La compagnia francese ha certamente bisogno di rassicurare i propri giocatori sul prossimo futuro, visto che vari dei suoi progetti più importanti sono nel limbo da un po' di tempo, soprattutto per quanto riguarda Skull and Bones, di cui abbiamo nuove immagini emerse tramite leak recentemente.