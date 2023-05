Destiny 2: arrivano le armature a tema PlayStation, anche su Xbox

L'account ufficiale di Destiny 2 ha annunciato l'arrivo di un set di armature a tema PlayStation per la Season of the Deep, la nuova stagione del gioco. Saranno disponibili a partire dal 23 maggio 2023 e abbracceranno diverse serie.

Le armature saranno:

Titan - a tema God of War

Hunter - a tema Horizon Zero Dawn

Warlock - a tema Ghost of Tsushima

Ghost shell - a tema Last of Us

I set di armature PlayStation costeranno 20 dollari ciascuno, un prezzo non proprio popolarissimo ma in linea con quello di altri set.

Se vogliamo questo è il primo segno tangibile del fatto che Bungie sia diventato un PlayStation Studios. Da notare che i set di armature PlayStation saranno disponibili su tutte le piattaforme, quindi anche su Xbox e PC. Se su PC ha un senso, visto che ormai Sony pubblica con regolarità sulla piattaforma, su Xbox immaginiamo che l'aggiornamento farà un certo effetto.