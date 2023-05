Diablo 4, un trailer di lancio narrativo per il gioco Blizzard

Diablo 4 è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio di tipo narrativo, pubblicato da Blizzard pochi giorni dopo quello focalizzato sul gameplay, quando manca ormai pochissimo all'uscita del titolo su PC, PlayStation e Xbox.

Orientato verso un debutto senza problemi anche grazie alle beta, Diablo 4 ribadisce con questo video la straordinaria capacità della serie di produrre sequenze cinematografiche di grande qualità e spessore.

In questo caso il trailer fa un recap di ciò che è stato mostrato finora, catapultandoci in maniera convinta nelle ambientazioni che avremo modo di esplorare nel gioco, affrontando orde di creature ostili e portando avanti la nostra battaglia da soli o insieme a un manipolo di compagni.

Presentato da Blizzard come l'esperienza action RPG di nuova generazione per la serie, Diablo 4 include personaggi memorabili, scenari inquietanti e affascinanti, una trama di ampio respiro e un mondo condiviso in cui gli utenti possono incontrarsi per commerciare, stringere alleanze, affrontarsi in PvP oppure affrontare insieme potenti boss.

Come ricorderete, lo scorso dicembre abbiamo provato Diablo 4: date un'occhiata all'articolo in attesa della recensione.