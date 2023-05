Summer Game Fest 2023: durata e prime informazioni, avrà almeno 3 o 4 grossi annunci

L'organizzazione del Summer Game Fest 2023, leggasi Geoff Keighley, ha condiviso i primi dettagli sull'evento, che si svolgerà l'8 giugno 2023 e sarà trasmesso in streaming dallo YouTube Theater di Los Angeles: durerà circa due ore e avrà almeno 3 o 4 grossi annunci.

Insomma, Keighley ha iniziato ad alimentare l'attesa per uno dei momenti più attesi dell'anno, affermando che non sa dire quale possa essere il momento cruciale dello show, visto che ce ne saranno diversi. In che senso?

Ad esempio durante il Summer Game Fest 2020 furono presentati 40 giochi, ma tutti ricordano soprattutto Elden Ring. Quest'anno però, Keighley non saprebbe dire quale sia l'annuncio più grosso che sarà fatto, perché ce ne saranno almeno 3 o 4.

Per il resto, Keighley ha svelato che questo sarà il primo Summer Game Fest dal vivo e che sul palco saliranno anche degli sviluppatori per parlare dei giochi che saranno mostrati.

Keighley: "Dove i The Game Awards sono trailer, trailer, trailer, annunci, annunci, annunci, la Summer Game Fest ha la possibilità di parlare con gli sviluppatori dei giochi mostrati, contestualizzandoli meglio. Non consegneremo premi durante lo show. Sarà completamente dedicato ai giochi."

Keighley si aspetta la presenza di almeno 3.000 spettatori dal vivo, che daranno una grande energia allo spettacolo. Comunque sia, ci tiene a chiarire che non si tratta di qualcosa simile all'E3: "Ci saranno dei giochi, delle demo e altre cose lanciate online per i fan per giocarle da casa. Ma l'esperienza del consumatore sarà limitata allo show. Non terremo conferenze. Non faremo uno fiera in cui si va in giro e si gioca."