Miasma Chronicles, voti positivi ma non troppo per lo strategico di The Bearded Ladies

Miasma Chronicles è stato accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma non troppo: l'attuale media del gioco su Metacritic è pari a 76/100, un risultato positivo ma forse inferiore alle attese per il nuovo strategico dagli autori di Mutant Year Zero: Road to Eden.

Softpedia - 8,5

GLHF on Sports Illustrated - 8

Shacknews - 8

CGMagazine - 7,5

Checkpoint Gaming - 7,5

GGRecon - 7

Come ricorderete, alcune settimane fa abbiamo provato Miasma Chronicles, trovando l'esperienza molto interessante sul piano della realizzazione e del gameplay, pur nutrendo qualche perplessità in merito al bilanciamento e allo spessore della trama.

Proprio questi aspetti sono stati citati nelle recensioni più critiche nei confronti del gioco, il che significa che in alcuni casi si tratta di elementi che possono pesare davvero e depotenziare in qualche modo l'impianto messo a punto da The Bearded Ladies.

Ambientato in un mondo post-apocalittico, devastato da una piaga conosciuta come "miasma", lo strategico ci mette al comando di Elvis e del suo "fratello" robotico mentre esplorano lo scenario di Sedentary, conoscono nuovi personaggi e provano a trovare un modo per debellare la minaccia che incombe.

La nostra recensione di Miasma Chronicles arriverà a breve.