Zelda: Tears of the Kingdom, sviluppatore spiega perché è una meraviglia dal punto di vista tecnico

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è una meraviglia dal punto di vista tecnico. Lo hanno già detto in molti, ma ha voluto ribadirlo anche uno sviluppatore, Lawrence Young, che ha toccato la questione su TikTok.

Young: "Le cose che fa Tears of the Kingdom semplicemente non dovrebbero essere possibili su Nintendo Switch. Sarebbe una cosa monumentale da fare anche sulle console di attuale generazione, ma in qualche modo Nintendo è riuscita a farlo su qualcosa che equivale a un cellulare di cinque anni fa."

Tra queste c'è l'abilità Ultramano di Link, che consente di incollare insieme praticamente ogni oggetto, e c'è ance l'abilità Recall, un potere che consente di riavvolgere il tempo inviando indietro gli oggetti. Inoltre il gioco ha un motore fisico impressionante, come dimostra il puzzle nel video allegato al tweet sottostante (attenti all'anticipazione, non guardatelo se non volete averne).

Da notare che lo stesso ostacolo è superabile in tanti modi differenti, come testimoniato da molti nei commenti che hanno usato metodi alternativi per passare. Insomma, se c'è un lato in cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è incredibile è proprio quello tecnico, inteso nella sua globalità, perché si permette di fare cose che titoli su sistemi molto più potenti si sognano, pur girando su di una umile Nintendo Switch, come abbiamo provato a spiegare anche noi nel nostro piccolo.