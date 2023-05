PlayStation Showcase: seguite la maratona di multiplayer.it dedicata all'evento di Sony

Oggi è un giorno speciale per il pianeta Terra, perché dalle ore 18:00 in punto inizierà la maratona di multiplayer.it dedicata al PlayStation Showcase, che si concluderà a notte inoltrata. Se la vostra vita è così triste che non sapete cosa altro fare per passare la serata, ora avete un motivo per darle di nuovo un senso.

Si parte alle 18:00 con il Cortocircuito in versione Lite. In studio a Terni ci saranno Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani che parleranno del più e del meno, filosofeggiando su videogiochi ed herpes, giocheranno al remake di Resident Evil 4 e chiacchiereranno durante la cena.

Quindi alle 21:00 arriverà Vincenzo Lettera, in ottemperanza alla legge di Murphy, che si unirà al dinamico duo per parlare un po' di cosa aspettarsi dal PlayStation Showcase.

Alle 22:00 inizierà l'evento tanto atteso: il PlayStation Showcase, con il nostro terzetto delle meraviglie che commenterà tutti gli annunci. Lo spettacolo organizzato da Sony dovrebbe durare circa un'ora, ma arrivati alla fine non andate via, perché i nostri eroi concluderanno la maratona con circa un'ora di commento a quanto verrà mostrato.

Durante la maratona, cercheremo anche di dare spazio alle vostre domande e ai vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

