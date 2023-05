Metro Exodus: 8,5 milioni di copie vendute, più di 10 milioni di giocatori

Stando ai nuovi dati condivisi da Embracer Group durante il suo recente resoconto finanziario, Metro Exodus ha venduto 8,5 milioni di copie dal lancio. Un grosso successo per lo sparatutto in prima persona di 4A Games.

Embracer ha condiviso anche altri dati sul gioco. Ad esempio ha svelato che è stato giocato da più di 10 milioni di persone e che nell'ultimo trimestre, quello chiusosi il 31 marzo 2023, ha venduto altre 500.000 copie.

La serie Metro ha sempre unito eccellenza tecnica e narrativa, traducendo ottimamente in videogiochi i romanzi di Dmitrij Gluchovskij, autore attualmente oppresso dal regime russo e costretto a vivere in anonimato in un luogo ignoto per via delle sue posizioni contro la guerra in Ucraina.

4A Games, uno studio ucraino, ha già svelato di essere al lavoro sul seguito di Metro Exodus, ancora non annunciato. Considerando che l'ultimo episodio è uscito a febbraio 2019, i tempi dovrebbero essere maturi per mostrare qualcosa, se non subito, quantomeno nel breve periodo.

Per il resto vi ricordiamo che Metro Exodus è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One.