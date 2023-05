Dead Island 2 supera i 2 milioni di copie vendute, miglior lancio di sempre per Plaion

Tramite un post su Twitter, Embracer Group ha svelato che Dead Island 2 ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio avvenuto il 21 aprile ad oggi. Un risultato senza dubbio positivo, tanto che si tratta del miglior lancio di sempre per Plaion e Deep Silver.

Embracer ha aggiunto inoltre che solo nella prima settimana è stato piazzato un milione di copie in tutto il mondo (addirittura nei primi tre giorni, stando alle precedenti informazioni condivise da Plaion) e che le vendite hanno superato le aspettative della compagnia, con il CEO e co-fondatore Lars Wingefors che ha dichiarato che la decisione di rinviare Dead Island 2 per dare il tempo necessario a Dambuster Studios per apportare gli ultimi ritocchi ha dato i suoi frutti.

"Sono felice di constatare che il gioco ha raggiunto vendite superiori a due milioni di copie", ha detto Lars Wingefors, il CEO e co-fondatore di Embracer Group. "È gratificante vedere che la decisione di concedere a Dambuster Studios il tempo di perfezionare il gioco ha dato i suoi frutti".

Dead Island 2 è arrivato nei negozi su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dopo ben nove anni di attesa dal suo annuncio ufficiale a causa di uno sviluppo travagliato, con le redini del progetto che sono passate prima da Yager a Sumo Digital e successivamente nel 2019 a Dambuster Studios. Se volete sapere tutto il possibile sul gioco vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Dead Island 2.