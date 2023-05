PlayStation VR2: vendite superiori a PS VR1 nelle prime settimane, ecco di quanto

Sony ha svelato che PlayStation VR2 nelle prime sei settimane dal lancio ha venduto quasi 600.000 unità nel mondo, l'8% in più rispetto a quanto fatto da PS VR1 per PS4, che tra l'altro poteva contare su una base installata di console maggiore.

Questa informazione arriva dal resoconto finanziario per gli azionisti Sony pubblicato durante la notte da cui sono emersi tanti dettagli interessanti sui piani futuri di PlayStation, come le mire per il mercato mobile e del cloud gaming, nonché investimenti maggiori per nuove IP e giochi live service.

Come possiamo vedere nel grafico sottostante, nelle settimane iniziali sono state acquistate un numero maggiore di unità di PlayStation VR2 rispetto a PS VR1, per quanto la curva delle vendite sembra in procinto di allinearsi su numeri simili.

Chiaramente molto dipenderà anche dai giochi in uscita nei prossimi mesi e se riusciranno a catturare l'interesse del pubblico. Nell'immagine qui sotto ad esempio vengono citati titoli già noti come Resident Evil 4 Remake VR e Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, ma è probabile che ci siano anche altri giochi in cantiere ancora da svelare e a tal proposito potrebbero arrivare delle novità già durante il PlayStation Showcase di questa sera.

I dati condivisi da Sony dovrebbero inoltre smentire definitivamente le stime degli analisti di IDC, che parlavano di un disastro commerciale, e confermare piuttosto le ipotesi secondo cui PlayStation VR2 in realtà potrebbe aver registrato uno dei migliori lanci di sempre per un visore VR. Chiaramente per tirare le somme sarà necessario attendere dei dati ufficiali basati su periodi di vendita più estesi.