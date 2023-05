PlayStation Studios Mobile: molteplici giochi in sviluppo, Sony valuta ulteriori acquisizioni

Tra i tanti dettagli emersi nella presentazione per gli azionisti di Sony dedicata al panorama PlayStation, c'è anche il fatto che sono in sviluppo molteplici giochi per dispositivi mobile basati su IP di successo.

In particolare, come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, la compagnia sta collaborando con alcuni team di terze parti e ha anche diversi progetti in cantiere presso i PlayStation Studios Mobile, la divisione creata lo scorso anno in concomitanza con l'acquisizione di Savage Game Studios, che come sappiamo sta lavorando a due giochi, di cui uno è uno sparatutto.

Inoltre Sony attualmente sta valutando possibili investimenti e acquisizioni in questo mercato, quindi non è da escludere che nei prossimi mesi i PlayStation Studios daranno il benvenuto a nuovi team specializzati nell'ambito del gaming su mobile. Staremo a vedere.

È chiaro che la compagnia vuole fare leva sui suoi franchise di successo per raggiungere mercati differenti da quello console, come per l'appunto quello mobile, ma anche cinema e serie TV. Inoltre dalla presentazione di questa notte abbiamo appreso che Sony sta aumentando gli investimenti per la creazione di nuove IP e ha attualmente ha in cantiere ben 12 giochi basati su un modello live service.