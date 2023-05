PlayStation: crescono i ricavi su PC, Marvel's Spider-Man Remastered a 1,5 milioni di copie

I ricavi generati dai giochi PlayStation su PC stanno crescendo in modo sostanziale di anno in anno, come confermato dagli ultimi dati ufficiali condivisi da Sony. In particolare la compagnia ha registrato un tasso annuo di crescita composto del 133%, passando dai 35 milioni di dollari del 2020 fiscale ai 450 milioni di dollari del 2023.

Questo dato arriva da un resoconto per gli azionisti pubblicato durante la notte, in cui Sony spiega che i ricavi sono aumentati drasticamente dal 2021 al 2022 in poi grazie all'acquisizione di Bungie, lo studio di Destiny 2, che come saprete ha una larga fetta di community proprio su questa piattaforma.

Apprendiamo inoltre che la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered ha totalizzato 1,5 milioni di copie vendute, mentre The Last of Us Parte 1 è a 368.000 copie. C'è da dire che quest'ultimo gioco è stato pubblicato su Steam ed Epic Games Store il 28 marzo e quindi i dati tengono conto solo delle unità acquistate nei primi giorni dal lancio.

Come confermato da Jim Ryan, il boss di SIE, in una recente intervista con Famitsu, Sony continuerà ad essere molto attiva in questo ambito e porterà dunque altri giochi PlayStation su questa piattaforma anche in futuro. Tuttavia ha anche suggerito che il distacco temporale tra il lancio su PS5 e PC rimarrà una costante, in quanto sulla base dei feedback dei giocatori è una strategia che porta risultati positivi. E in tal senso i numeri che abbiamo citato in precedenza sembrerebbero confermarlo.