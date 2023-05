PS5: Jim Ryan di Sony su Spider-Man 2, i port su PC e PlayStation VR2

Dalla nuova intervista di Famitsu a Jim Ryan, capo di Sony PlayStation, emergono altre considerazioni su PS5 e in particolare su Marvel's Spider-Man 2 e la sua importanza per l'annata della console, oltre ai port su PC da parte di PlayStation Studios e sulla situazione di PlayStation VR2.

Rispondendo alla domanda sui piani di Sony per quanto riguarda il lancio di Marvel's Spider-Man 2 nel 2023, Ryan ha riferito che si aspettano sia un grande lancio, peraltro implicitamente confermando l'arrivo nel corso del 2023, visto che non viene corretta l'affermazione di partenza.

Considerando l'enorme successo riscosso dal primo Marvel's Spider-Man su PS4, è naturale che Sony si aspetti un lancio enorme dal nuovo capitolo. Inoltre, Marvel's Spider-Man 2 è stato sviluppato specificamente per PS5, al contrario del capitolo precedente, dunque "gli sviluppatori non hanno dovuto scendere a compromessi", ha riferito Ryan al riguardo. "Abbiamo chiesto loro di focalizzarsi sull'ottenere il massimo da PS5 nella creazione del gioco", ha spiegato il capo di PlayStation, riferendo anche di aver ricevuto ottimi feedback su quanto venuto fuori da Insomniac Games.

L'intervista, che ha riguardato anche l'importanza del mercato nipponico e dei giochi giapponesi per PS5, ha poi toccato anche i port per PC dei giochi PlayStation Studios. Jim Ryan ha confermato che Sony continuerà ad essere molto attiva in questo ambito e porterà altri giochi PlayStation su PC, tuttavia ha anche ribadito l'importanza di giochi in esclusiva su PS5.

Il distacco temporale tra l'uscita dei giochi esclusivi su PS5 e le rispettive conversioni su PC continuerà dunque ad esserci, per favorire la presenza di esclusive su PS5 e anche perché, secondo Ryan, i feedback raccolti sono positivi anche per giochi in arrivo su PC a distanza di anni dal lancio su console, dunque la strategia sembra avere comunque ottimi riscontri.

Infine, per quanto riguarda PlayStation VR2 Ryan ha riferito che è ancora presto per trarre conclusioni sul successo della periferica, ma al lancio sono stati già in grado di far uscire 40 giochi e i risultati finora sembrano essere positivi. La fiducia è dunque alta, considerando anche come ci siano diversi altri titoli previsti per il 2023 e oltre.