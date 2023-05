Pokémon Scarlatto e Violetto: cancellati i raid Teracristal di questa settimana a causa di un bug

Game Freak è stata costretta ad annullare i due eventi Raid Teracristal di questa settimana di Pokémon Scarlatto e Violetto a causa di un bug relativo alle ricompense per il completamento. Entrambi verranno ripetuti successivamente, ma al momento non sono state indicate delle tempistiche precise.

Nello specifico i due raid sono quello di Chesnaguht con Teratipo Roccia e quello dedicato a Grandizanne e Solcoferreo, le due varianti paradosso di Donphan. Entrambi si sarebbero dovuti svolgere tra il 19 e il 21 maggio 2023.

Come riportato da Serebii.net, il bug in questione faceva apparire tra le ricompense dei raid un materiale in realtà non presente nei due giochi. Ciò causava un errore che poteva bloccare temporaneamente le funzioni online. Come spiegato in apertura, i due eventi di Pokémon Scarlatto e Violetto verranno ripetuti in un secondo momento, vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

Per chi non lo sapesse i Raid Teracristal sono degli eventi a tempo limitato introdotti nei giochi di nona generazione in cui è possibile affrontare e catturare Pokémon rari o dotati di caratteristiche particolari, come dei Teratipi insoliti. È possibile affrontarli da soli o facendo squadra con altri giocatori in multiplayer, a patto di avere una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, la prossima settimana arriverà l'aggiornamento 3.0.0 di Pokémon HOME, che aggiungerà la tanto attesa funzione di collegamento anche con Pokémon Scarlatto e Violetto.