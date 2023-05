Pokémon Scarlatto e Violetto: il Tera Raid da 7 stelle di maggio è stato svelato

Game Freak ha annunciato il prossimo Tera Raid da sette stelle per Pokémon Scarlatto e Violetto. In questo evento sarà possibile catturare un Chesnaught con Tera Tipo Roccia e "Mightiest Mark". Può essere catturato una sola volta per ogni salvataggio. Questo evento avrà luogo dalle 01:00 del 12 maggio fino alle 00:59 del 14 maggio. La seconda disponibilità è prevista tra il 19 e 21 maggio 2023.

Chesnaught è un Pokémon di tipo Erba Lotta introdotto in Pokémon nella sesta generazione, ovvero con X e Y. Si tratta della terza forma di Chespin e si evolve al livello 36 da Quilladin. Si tratta di un Pokémon focalizzato su difesa e poi attacco. Considerando che questa versione è di tipo Tera Roccia, con la Teracristalizzazione è in grado di invertire parte delle proprie debolezze di tipo, per ribaltare situazioni problematiche.

Chesnaught

Pokémon Scarlatto e Violetto continua a proporre nuovi Tera Raid in modo regolare, ma la maggior parte del pubblico è interessata soprattutto ai DLC in arrivo, di cui abbiamo già avuto modo di vedere un possibile Pokémon.

Inoltre, vi ricordiamo che sono stati svelati premi, date di iscrizioni e avvio della Global Challenge 2023 II.