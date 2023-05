Sonic Frontiers continua a vendere: superati i 3.5 milioni

SEGA, durante una conferenza per la stampa ha svelato che Sonic Frontiers ha già raggiunto i 3.5 milioni di unità vendute. Il gioco era a 3.2 milioni di unità vendute a fine marzo 2023. Chiaramente, l'opera a mondo aperto del riccio blu continua a vendere in modo regolare.

A fine dicembre 2022, Sonic Frontiers aveva superato 2.9 milioni di unità, di cui 2.5 milioni circa nel primo mese di vendita (il gioco è stato pubblicato l'8 novembre). Si tratta certamente di un ottimo risultato, considerando i dubbi che vi erano prima dell'uscita per il nuovo approccio adottato dal gioco.

Ovviamente 3.5 milioni sono ben lontani dai fasti dei primi capitoli di Sonic. Anche senza considerare il capitolo originale venduto in bundle con la console, Sonic Frontiers deve ancora vendere molto per raggiungere Sonic the Hedgehog 2, che ha piazzato sei milioni di unità. Inoltre, guardando a giochi più recenti, troviamo Sonic Colors che ha venduto di certo più di 4 milioni di unità, secondo le dichiarazioni di SEGA. Anche Sonic Heroes ha probabilmente venduto più di quattro milioni di unità, sulla base di alcuni dati raccolti tramite ResetEra. Purtroppo SEGA non è mai stata molto precisa e costante nella condivisione di dati di vendita, quindi è sempre un po' difficile fare confronti.

Ricordiamo inoltre che Sonic Frontiers riceverà altri contenuti nel corso del 2023, quindi sarà in grado di vendere ancora, visto che alcuni giocatori preferiscono aspettare che tutti i DLC gratuiti vengano pubblicati così da vivere il gioco in un solo colpo.

Chissà, forse anche The Murder of Sonic the Hedgehog ha aiutato? Ecco la nostra recensione.