Honkai: Star Rail, al via il primo evento a tempo limitato con Stellar Jade in palio

Hoyoverse ha dato il via oggi al primo evento a tempo limitato di Honkai: Star Rail. Intitolato "Boulder Town Super League", i giocatori dovranno affrontare delle sfide di combattimento in area per la gloria e chiaramente per delle ricompense sfiziose, che includono le preziose Stellar Jade.

L'evento è iniziato stamani e proseguirà fino alle 04:59 italiane del 6 giugno 2023. Stando alla descrizione offerta da Hoyoverse, l'evento include sia attività a tempo limitato (ovvero che potrete completare solo durante il suo svolgimento) sia permanenti.

Nelle sfide a tempo limitato dovrete affrontare vari combattimenti dove l'obiettivo è uscire vittoriosi con il minor numero di turni possibili. Minore sarà il numero di round maggiori saranno le ricompense. Le sfide standard permanenti invece consistono in cinque match da quattro combattimenti ciascuno. I nemici saranno casuali e offriranno dei buff ai giocatori una volta sconfitti.

Le ricompense includono le già citate Stellar Jade, oltre a Traveler's Guide, Condensed Aether, Crediti, Track of Destiny e Lost Gold Fragment.

Per partecipare i giocatori devono aver raggiunto il livello Trailblaze 21 e aver completato le missioni secondarie "Ring and Stage I", Ring and Stage II" e "Gladiator", che si svolgono a Boulder Town, sul pianeta Jarilo-VI.

Nel frattempo da pochi giorni è disponibile il nuovo banner di Honkai: Star Rail con Jing Yuan, di cui trovate sulle nostre pagine la guida con i consigli per utilizzarlo al meglio.