Review bombing: cos’è e che impatto ha sui videogiochi

In questo nostro articolo vogliamo quindi proporre una panoramica sull'uso del review bombing , scoprendone i lati positivi e quelli negativi e in che modo una piattaforma come Metacritic stia cercando di migliorare la situazione.

Chiaramente, se già la stampa specializzata dell'interno mondo difficilmente genera recensioni identiche e seguendo lo stesso esatto metro di giudizio (motivo per il quale il voto medio ha valore parziale), è impossibile pretendere che l'utente medio, nascosto dietro un nickname, possa approcciarsi con calma e precisione all'assegnazione di un voto. Di più, è anche ingiusto chiederlo, perché che valore ha uno spazio dedicato ai non addetti ai lavori, se venisse chiesto loro di trasformarsi in recensori professionisti ed evitare di basarsi unicamente sul gusto personale?

Vi è quindi bisogno di scoprire cosa ne pensano gli altri, facendo ricerche e domande. In maniera naturale, siamo attirati da piattaforme che rispondono a questa necessità, come Metacritic, che produce con una precisione discutibile una media dei voti della stampa e, per alcuni ancora più importante, dà spazio agli utenti permettendo loro di dire la propria, assegnando voti.

Che cos'è un videogioco? È una domanda più difficile di quel che sembra, ma concedeteci di semplificare il discorso, dividendo la natura di un gioco in due componenti: arte e prodotto di consumo. Sia chiaro, non tutti i videogiochi sono buone opere d'arte e non tutti i videogiochi sono validi prodotti di consumo. Nel momento in cui stiamo decidendo se acquistare un videogioco, quindi, abbiamo bisogno di capire se vale i soldi e il tempo che ci vengono chiesti e abbiamo bisogno di informazioni.

Review bombing: cos’è e quando viene usato nel modo corretto

Troppe microtransazioni? 0/10 a Gran Turismo 7!

Partiamo dalle basi. Cos'è esattamente il review bombing? È quando tantissimi utenti non professionisti postano tantissime recensioni (spesso molto negative) di un prodotto (nel nostro caso un videogioco) in un breve lasso di tempo. Ci sono quindi due fattori chiave: la votazione estrema e il tempismo, che sono però strettamente collegati. Il review bombing è, infatti, una reazione spesso organizzata ma sempre a caldo, per manifestare in modo chiaro la propria opinione su un'opera.

Non si tratta però obbligatoriamente di una reazione negativa. Come sottolineato da una ricerca di Venera Tomaselli, Giulio Giacomo Cantone e Valeria Mazzeo dell'Università di Catania ("The polaring effect of Review Bomb"), la comparsa di una review bombing negativa può causare anche una risposta contraria, ovvero l'assegnazione in massa del voto massimo ("reverse review bomb" è il termine usato dal documento), con una fetta dell'utenza che vuole difendere il prodotto e contrastare recensioni con voto minimo.

Problemi tecnici? 0/10 a Redfall!

Da questo si capisce subito che il review bombing non è quindi un modo per esprimere un giudizio sfruttando appieno una scala di valori per assegnare il "giusto" voto (negativo o positivo che sia), ma un atto simbolico che forza tale scala di valori per generare una valutazione estrema, spesso creando un enorme distacco con la votazione della stampa specializzata.

Un esempio a questo riguardo arriva da un articolo del The Guardian del 2019. L'autore ha intervistato un utente che ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Identificato semplicemente come "Michael", l'allora 25enne ha dichiarato che un 0/10 non è veramente un "voto", ma è una categoria a parte. Non si tratta di recensire il gioco, ma di far passare il messaggio che quanto realizzato è inaccettabile. Il tutto, spiega, è quasi un dovere, perché non reagire di fronte a un brutto prodotto fa sì che le compagnie pensino di poter abbassare la qualità dei videogiochi e che il pubblico sia più che pronto ad accettarlo.

Nessuna funzione di salvataggio? 0/10 a Returnal!

Il review bombing è, in una certa misura, un atto di giusta protesta, un modo per il consumatore di comunicare in modo chiaro alle aziende che qualcosa non va e che, anche se abbiamo già speso i nostri soldi, non siamo pronti a farlo di nuovo in futuro se le cose non cambiano. Inoltre, polarizzare la votazione aiuta anche potenziali futuri utenti a non fidarsi del videogioco e non procedere all'acquisto. Si tratta di una ribellione. Invisibile a chiunque sia esterno a questo mondo, certo, ma comunque di un onesto tentativo di rompere il sistema.

Gli "attacchi" arrivano poi per i motivi più disparati. Uno dei più comuni è ad esempio la presenza di problemi tecnici al lancio. Lo vediamo in giochi come Redfall o Star Wars Jedi: Survivor, pubblicati in condizioni tutt'altro che ottimali. Ci sono poi situazioni diverse, come ad esempio, critiche rivolte all'uso eccessivo di micro-transazioni, come nel caso di Gran Turismo 7. In alcuni casi, gli utenti possono anche esprimere una visione creativa, forse non condivisa da tutti, ma che hanno il diritto di esprimere, come nel caso di Returnal, attaccato per la mancanza di una funzione di salvataggio (poi infatti introdotta). Ancora, alle volte il review bombing può essere usato per criticare le condizioni di lavoro imposte agli sviluppatori (crunch). In breve, il review bombing può essere un ottimo strumento di protesta, se ben usato.