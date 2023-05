Chainsaw Man: il doppio cosplay di Makima e Power di pamdroid18 è praticamente perfetto

La prima Stagione dell'anime di Chainsaw Man si è ormai conclusa da diverse settimane ma a quanto pare l'opera di Tatsuki Fujimoto è ancora al centro delle attenzioni nel panorama dei cosplayer. Ce lo dimostra pamdroid18 che di recente ha proposto un doppio cosplay di Makima e Power.

Makima e Power sono due dei personaggi femminili centrali di Chainsaw Man e hanno caratteri fondamentalmente agli antipodi. La prima si presenta come una donna enigmatica, fredda e calcolatrice che non si fa problemi a impiegare soluzioni estreme o fare leva sui bassi istinti del protagonista Denji per manipolarlo a suo vantaggio. Power invece è sicuramente più schietta e diretta, ma ha un carattere egoista, infantile e lunatico, in parte derivato dalla sua natura demoniaca.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, entrambi i cosplay realizzati da pamdroid18 sono realizzati in maniera certosina e rappresentano fedelmente i due personaggi di Chainsaw Man e dimostrano una certa cura per quanto riguarda costume, parrucca e trucco.

Sulle nostre pagine trovate anche altri cosplay tratti da anime e manga. Vi proponiamo ad esempio quello di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer realizzato da mimisemaan e quello di Ino Yamanaka di Naruto di roga_na_noge. Cambiando genere potrebbe interessarvi anche il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 Remake di Lada Lyumos e quello di Elizabeth da Bioshock Infinite di Anastasia.Komori.