Demon Slayer: il cosplay di Mitsuri Kanroji di mimisemaan sfoggia la frusta

La Stagione 3 di Demon Slayer prosegue continuando l'arco narrativo de "Il Villaggio dei Forgiatori di Katana", uno dei più apprezzati da chi ha letto il manga di Koyoharu Gotōge. Tra i personaggi centrali di questa porzione della storia c'è anche la spadaccina Mitsuri Kanroji, oggi protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di mimisemaan.

Mitsuri è uno dei Pilastri della Squadra degli ammazzademoni, quindi una degli spadaccini più forti di tutto l'universo narrativo di Demon Slayer. Dotata di una forza sovrumana grazie alla sua insolita massa muscolare, la ragazza utilizza la tecnica della Respirazione dell'Amore che sfrutta in combinazione con una katana allungata e flessibile che per certi versi assomiglia a una frusta.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da mimiseeman è impeccabile, anche grazie a un po' di editing per aggiungere dettagli come fiori di ciliegio e la lama flessibile della spadaccina, comprensibilmente difficili da replicare.

