Xbox Series X|S a 2 milioni di console vendute in UK: più veloce di Nintendo Switch

In base ai dati GfK pubblicati da GamesIndustry.biz, Xbox Series X|S dovrebbe aver raggiunto i 2 milioni di console vendute nel Regno Unito, cosa che la rende l'ottava console nella classifica di velocità di penetrazione in tale territorio, superando Nintendo Switch ma trovandosi sotto a Xbox 360 e Xbox One.

Xbox Series X|S sono dunque arrivate a 2 milioni di unità in 128 settimane nel Regno Unito, ovvero 12 settimane prima di quanto fatto da Nintendo Switch ma dopo le due Xbox precedenti: Xbox One raggiunse i 2 milioni di console vendute in 104 settimane, rimanendo dunque la console Microsoft venduta più velocemente nel Regno Unito (almeno per quanto riguarda questo traguardo), seguita da Xbox 360 che arrivò a 2 milioni dopo 110 settimane.

C'è da dire che nessuna delle Xbox precedenti ha sofferto dei problemi di produzione e distribuzione che hanno invece caratterizzato i primi anni di presenza di Xbox Series X|S sul mercato, dunque il confronto con le generazioni precedenti potrebbe essere improprio per questo motivo.

Guardando alla concorrente diretta, PS5 ha raggiunto i 2 milioni di console lo scorso ottobre. Questa è la particolare classifica delle console che hanno raggiunto più velocemente i 2 milioni di console vendute nel Regno Unito:

Nintendo Wii - 57 settimane PS2 - 60 settimane PS4 - 75 settimane PS5 - 98 settimane Xbox One - 104 settimane Xbox 360 - 110 settimane PS1 - 114 settimane Xbox Series X|S - 128 settimane Nintendo Switch - 140 settimane Xbox - 162 settimane

Per quanto riguarda i ricavi, i 2 milioni di unità di Xbox Series X|S nel Regno Unito hanno generato 696 milioni di sterline, ovvero circa 800 milioni di euro.