Street Fighter 6: un video gameplay mostra le mosse di Chun-Li

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Street Fighter 6, ma Capcom vuole che i giocatori siano già preparati a darsi battaglia sul ring tramite una serie di video gameplay introduttivi dei vari lottatori del gioco. Questa volta è il turno di Chun-Li, di cui vi viene offerta una panoramica delle sue mosse e stile di combattimento.

Come spiegato nel filmato, "l'elevata velocità di Chun-Li le offre modi praticamente illimitati di attaccare, con un moveset perfetto per punire le aperture del tuo avversario". Inoltre la lottatrice ha anche tutto un repertorio di attacchi rapidi (poke), a distanza e anti-aerei ideali per controbattere a qualsiasi offensiva avversaria.

Per il resto lo stile di lotta di Chun-Li risulterà ben familiare ai fan di lunga data di Street Fighter, dato che parliamo del primo personaggio femminile, introdotto per la prima volta nel secondo capitolo, nonché uno dei più importanti e apprezzati dai giocatori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 a partire dal 2 giugno 2023. Giusto poche ore fa è arrivato un video gameplay simile dedicato al moveset di Ryu e l'analisi tecnica di Digital Foundry della demo.