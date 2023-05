WrestleQuest è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita su PC e console

Il publisher Skybound Games e gli sviluppatori di Mega Cat Studios hanno rinviato il lancio di WrestleQuest, un insolito mix tra gioco di ruolo con combattimenti a turni e wrestling in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Precedentemente previsto per il mese corrente, il nuovo periodo di uscita è slittato a un periodo non meglio precisato dell'estate 2023.

Nel messaggio condiviso dagli sviluppatori di Mega Cat Studios, apprendiamo che non tutti i mali vengono per nuocere e che il rinvio permetterà al team di modificare e implementare nuove funzionalità, tra cui un'interfaccia utente migliorata, opzioni per l'accessibilità, migliorie grafiche e un gran numero di ritocchi al bilanciamento. Si parla anche di una misteriosa partnership, di cui non sono stati svelati altri dettagli.

"Siamo stati impegnati, focalizzandoci su focus group e accumulando feedback di ore di playtesting per assicurarci che il gioco fosse pronto. Il tempo extra ci ha permesso di tornare alla nostra lista dei desideri e di aggiungervi funzionalità migliorate e nuove, come un'interfaccia utente interamente rivista, opzioni per l'accessibilità, una world map completamente aggiornata, grafica migliorata, più sudore e un quantitativo enorme di bilanciamenti."

"Mentre correvamo verso il traguardo di maggio 2023 per raggiungere i nostri standard su tutte le piattaforme, ci siamo anche assicurati una nuova partnership di cui siamo estremamente entusiasti. Sfortunatamente, questo sviluppo ha comportato anche alcuni problemi al di fuori del nostro controllo. Pertanto, volevamo fornire un aggiornamento a tutti coloro che hanno continuato ad agitare le loro dita di gommapiuma in attesa."

In chiusura gli sviluppatori hanno promesso che annunceranno una data di uscita precisa per WrestleQuest entro la fine del mese, dunque non ci resta che attendere per saperne di più.

WrestleQuest promette di catturare lo spirito e la passione per il wrestling, includendo alcuni personaggi basati su celebri wrestler degli anni '80 e '90, ma il tutto nell'ottica di un gioco di ruolo a turni con uno stile retro. Tra i wrestler confermati troviamo, tra gli altri, "Macho Man" Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake "The Snake" Roberts, Diamond Dallas Page e Jeff Jarrett.