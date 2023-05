Game Pass causa una 'saturazione di contenuti' per il team di Trine 5, che sarà sul servizio al lancio

I membri del team di Frozenbyte Studios, autori di Trine 5, hanno recentemente detto la propria sul servizio in abbonamento videoludico di Microsoft: Xbox Game Pass. Secondo il team, Xbox Game Pass è un concetto interessante, ma al tempo stesso contribuisce a creare una "eccessiva saturazione di contenuti". Ricordiamo subito che Trine 5 arriverà sul servizio sin dal lancio.

Parlando con Segment Next, Frozenbyte Studios ha affermato: "Game Pass è ovviamente un programma interessante per raggiungere un maggior numero di giocatori. Il rovescio della medaglia è che crediamo che contribuisca anche all'eccessiva saturazione di contenuti nello spazio dei giochi e che possa essere difficile impegnarsi e godersi i giochi vista l'abbondanza della scelta".

Va detto che questo "problema" più che essere una caratteristica di Game Pass sembra essere semplicemente una conseguenza del tipo di servizio. Anche con Netflix o un servizio come Kindle Unlimited (per citare qualcosa di simile ma in un altro media) si potrebbe avere la stessa sensazione. Inoltre, è anche possibile che tutto dipenda dal modo in cui un giocatore si approccia al servizio.

Una delle ambientazioni di Trine 5

Come già detto, Trine 5 arriverà su Game Pass sin dal giorno di lancio, per ora non definito con precisione ma atteso per l'estate 2023. Questo significa che il team vede in Game Pass una buona occasione per il proprio gioco. La loro considerazione non è quindi una vera e proprio critica, quanto più un piccolo commento su qualcosa che loro ritengono un fatto.

Parlando di Trine 5, ecco il trailer di annuncio. Il gioco arriverà anche su PC, Switch e PlayStation.