Xenoblade Chronicles 3, tutti i segreti del finale

L'ultimo DLC del Pass espansione di Xenoblade Chronicles 3, Un futuro riconquistato, non ha soltanto svelato alcuni retroscena nella storia del gioco base, ma ha anche concluso una trilogia cominciata nel lontano 2010, quando Monolith Soft firmò il primissimo Xenoblade Chronicles per Nintendo Wii, portato solo in tempi recenti anche su Switch con la Definitive Edition. Un finale per certi versi inaspettato, visto che la scrittura del director Tetsuya Takahashi sembrava aver evitato accuratamente rimandi diretti ai precedenti episodi, pur dipingendo il terzo capitolo come l'incontro delle storie raccontate in precedenza. Takahashi, d'altronde, è lo stesso autore - insieme alla moglie Kaori Tanaka, in arte Soraya Saga - di Xenogears e Xenosaga: due storie che non è mai riuscito a raccontare nella loro interezza prima per Square e poi per Namco, ma attraverso le quali è nato un immaginario cui attinge tantissimo anche Xenoblade Chronicles. Il director giapponese è finalmente riuscito a portare un'opera a compimento ma, non pago, avrebbe persino impostato un collegamento a un universo condiviso in cui potrebbero svolgersi le sue prossime storie. Vi spieghiamo perché in questo approfondimento sul finale di Xenoblade Chronicles 3 che, neanche a dirlo, comprenderà degli spoiler enormi non solo sulla storia del terzo capitolo, ma anche sui giochi summenzionati.

Alla fine di Un futuro riconquistato Shulk e Rex contro Alpha in Un futuro riconquistato Il DLC di Xenoblade Chronicles 3 risponde in modo abbastanza esplicito ad alcune domande che tormentavano i giocatori, ma per comprendere alcuni snodi della narrativa è necessario aver seguito attentamente tutta la storia fin dal principio, e anche in quel caso certe soluzioni sono lasciate all'interpretazione del giocatore: su alcune si può ancora dibattere, mentre su altre non c'è margine di discussione, anche perché la regia di Takahashi è sempre molto attenta e risolve alcuni dubbi con inquadrature molto precise. Per esempio, quando Shulk e Rex, alla fine del gioco, "riprogrammano" Nikol e Glimmer perché possano vivere più di dieci anni, e A contesta il loro intervento, Rex commenta replica che "se ci fossero stati loro... avrebbero aiutato senza nemmeno pensarci": in quel momento, la telecamera inquadra la Spada della Fine di N e poi i Pugni della Fine di Matthew. Rex si riferisce ovviamente a Logos e Pneuma e, siccome nel combattimento finale abbiamo scoperto che il Gladius di Matthew nasconde il cristallo nucleico di Pneuma, lo scambio tra Rex e A suggerisce con forza che quello di Logos sia dentro la Spada della Fine, spiegandone così le straordinarie qualità. Come quei cristalli nucleici siano finiti in quelle armi non è chiaro. Sappiamo solo che nel momento in cui l'Origine - l'Arca costruita da Nia e Melia per custodire la conoscenza e le anime degli abitanti dei loro mondi nel momento in cui si fossero riuniti, annullandosi a vicenda - si è attivato, ha assorbito ogni essere vivente: quindi dev'essere stato allora o poco dopo che Mythra e Pyra sono tornate nei loro cristalli nucleici. Il cristallo nucleico di Ontos - cioè Alvis - è stato usato come processore dell'Origine: Un futuro riconquistato ci mostra il momento in cui Shulk lo trova sulla riva della Colonia 9, e possiamo supporre che l'abbia poi consegnato a Melia. I cristalli nucleici hanno una forma peculiare che i fan dei Monolith Soft dovrebbero conoscere bene: somigliano agli Zohar, i manufatti che in Xenogears e Xenosaga davano inizio a tutto, essendo stati trovati - o essendosi fatti trovare, più corretto - dagli esseri umani che poi ne hanno provato a imbrigliare il potere. Dunque, ricapitolando: Nia e Melia costruiscono l'Origine per salvare i loro mondi dall'annientamento, fiduciose che qualcuno sarebbe riuscito a trovare un modo per ripristinare un mondo in cui tutti avrebbero potuto ritrovarsi. Bionis e Alrest, infatti, sono stati prodotti dall'esperimento di uno scienziato terrestre, Klaus, che intendeva aprire un portale interdimensionale utilizzando il Varco, una fonte di energia trovata in Africa all'inizio del ventunesimo secolo e poi spostata in orbita, nella stazione Rhadamanthus, sotto lo sguardo vigile del Processore Trinità e le tre intelligenze artificiali che lo costituivano: Ontos, Pneuma e Logos. I due mondi, costituiti da materie opposte, sono destinati a ricongiungersi, cancellandosi a vicenda, ed è quello che succede nel finale di Xenoblade Chronicles 3, che rivediamo da un'altra prospettiva - lo spazio - dopo i titoli di coda di Un futuro riconquistato. Il Processore Trinità di Xenoblade Chronicles Attenzione alla canzone Future Awaits che accompagna i titoli di coda, perché le immagini, la scelta della melodia e quella delle parole non sono banali. Mentre scorrono i credits, sullo sfondo compaiono le armi dei protagonisti di ogni gioco, insieme a una carrellata di cinematiche importanti: nell'ordine la Monade di Shulk, la spada Aegis di Rex, la Settebello di Noah, infine i guanti Ouroboros di Matthew. Cantata da Johan Hogg - la stessa cantante di Small Two of Pieces, il brano che chiudeva Xenogears nel 1998, e di Kokoro, la canzone alla fine di Xenosaga Episode I - a un certo punto recita: "Se ti sembra di non avere una guida / Io sarò sempre accanto a te" ("If you feel you've got no guidance / I will always be near, right beside you", in lingua originale). Mentre la Hogg canta queste parole, sullo sfondo dei titoli di coda compaiono i guanti Ouroboros di Matthew, ma il dorso scompare per rivelare la silhouette del cristallo nucleico di Pneuma che, appunto, è sempre stata accanto a noi per tutto Un futuro riconquistato - e Xenoblade Chronicles 3 pure, visto che i Guanti Ouroboros diventeranno il fodero di Settebello - anche se non lo sapevamo.

E vissero tutti felici e contenti? Il cristallo nucleico di Pneuma è sempre stato nei guanti di Matthew e nel fodero di Noah Il finale, quindi, mette in moto gli eventi che condurranno a Xenoblade Chronicles 3. Non è chiaro se Rex e Shulk siano gli originali, rimasti intrappolati come i Moebius nell'Eterno Presente di Aionios, oppure le "copie" conservate nell'Origine, e forse estratte da Z proprio perché credute capaci di combattere Alpha. Quest'ultimo, infatti, altri non è che Ontos, tornato allo stato di semplice macchina dopo la scomparsa di Logos e Pneuma in Xenoblade Chronicles 2 e la manifestazione di Z, l'entità formata dai rimpianti e dalla paura del futuro delle anime registrate nell'Origine: la personalità di Alvis, costituita dai ricordi delle sue avventure insieme a Shulk nel corso di Xenoblade Chronicles, si scollega da Ontos in questo lasso di tempo, diventando A, la fanciulla che Matthew incontra in Un futuro riconquistato. Il piano di Alpha è semplice: prendere il controllo dell'Origine e abbandonare Aionios per cercare un nuovo mondo in cui rigenerare l'umanità. Sconfitto Alpha alla fine di Un futuro riconquistato - Matthew innesca la prima fusione Ouroboros proprio perché il cristallo nucleico di Pneuma nel suo guanto entra in contatto con quello di Logos nella Spada della Fine di N, annullandosi a vicenda come positivo e negativo - l'Origine si ritrova senza il Processore Trinità a stabilizzarla. Per questo Shulk, Rex e A prendono il posto di Logos, Pneuma e Ontos, scomparendo nelle profondità di Origine per formare un nuovo Processore Trinità in qualità di avatar. Lì attenderanno che qualcuno, un giorno, metta fine all'Eterno Presente e rigeneri i loro mondi, liberandoli dall'Origine che, a quel punto, non sarà più necessaria. Noah e gli altri sconfiggono Z alla fine di Xenoblade Chronicles 3, mettendo fine all'Eterno Presente Nel finale di Xenoblade Chronicles 3 succede che Noah e gli altri sconfiggono Z, mettendo fine all'Eterno Presente. Così facendo, i mondi che si erano congiunti in Aionios tornano a separarsi... ma al contempo dividono i nostri eroi, e soprattutto le incarnazioni di Noah e Miyo, che si erano ritrovati ancora una volta e che si salutano nella cinematica conclusiva, sperando di rincontrarsi. Dopo i titoli di coda, Xenoblade Chronicles 3 finisce com'era cominciato: nel momento in cui il piccolo Noah vede comparire l'altro mondo nel cielo e il tempo si congela. Solo che questa volta non succede nulla di tutto questo e il tempo continua a scorrere. Mentre Noah si accinge a seguire i suoi amici, però, sente una melodia - il flauto di Miyo - e riconoscendola inconsciamente, cambia direzione e sembra sparire in una zoomata che mostra la città dall'alto. Questa scena ci ha tormentato per mesi, perché sembrava un finale aperto all'interpretazione, finché Un futuro riconquistato non ha messo un punto alla storia con un'altra scena dopo i titoli di coda. Sulle ultime note di Future Awaits vediamo i mondi separarsi - formando il simbolo dell'infinito e dei Moebius - e questo significa che stiamo vedendo il finale di Xenoblade Chronicles 3 dallo spazio. Il tempo accelera, e dopo un indefinito lasso di tempo, vediamo i mondi separati venire ingolfati dalla luce di Origine - azzurra come Keeves e gialla come Agnus - e unificarsi in un solo mondo: Alrest e Bionis sono sfuggiti alle dimensioni tascabili in cui erano confinati e hanno riformato il pianeta Terra nella condizione in cui si trovava prima dell'esperimento di Klaus.