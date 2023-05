Voti di Edge: 10 a Zelda: Tears of the Kingdom, Redfall e Horizon Burning Shores appena sufficienti

Sono usciti i nuovi voti della rivista inglese EDGE, che ha assegnato un eloquente e rarissimo 10 a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Molto bene anche Humanity, Planet of Lana e Darkest Dungeon 2 che sfiorano il punteggio pieno, mentre Redfall e Horizon Forbidden West Burning Shores si devono accontentare di una striminzita sufficienza.

Vediamo al completo i voti assegnati nel numero 385:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 10

Redfall - 6

Star Wars Jedi: Survivor - 8

Humanity - 9

Planet of Lana - 9

Darkest Dungeon II - 9

The Last Case of Benedict Fox - 5

Minecraft Legends - 4

Horizon: Forbidden West - Burning Shores - 6

Mr Sun's Hatbox - 7

Tron: Identity - 7

Dunque il verdetto di Edge su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è allineato al resto della critica internazionale (e anche alla nostra recensione), assegnando il massimo voto possibile alla nuova epopea di Link. Non capita spesso, dato che la rivista inglese ha un metro di valutazione molto particolare e davvero di rado l'abbiamo vista assegnare un 10. Pensate che dal 1996 a oggi sono solo 25 i titoli sono stati premiati con il massimo dei voti da Edge. Dal 2020 a oggi solo Dreams, Elden Ring e Immortality erano riusciti in questa impresa.

Come possiamo vedere questo mese sono stati assegnati diversi voti elevati, come i 9 di Humanity, Planet of Lana, Darkest Dungeon 2 e l'8 di Star Wars Jedi: Survivor. Come prevedibile invece Redfall non va oltre al 6, mentre stupisce che lo stesso voto sia stato assegnato anche a Horizon Forbidden West Burning Shores, considerando che il DLC pare essere stato apprezzato dalla maggioranza della critica. Bocciati invece The Last Case of Benedict Fox e Minecraft Legends, che ottengono rispettivamente un 5 un 4.