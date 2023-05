Street Fighter 6 avrà tutte le modalità e funzioni incluse sin dal lancio, conferma Capcom

Street Fighter 6, secondo Capcom, includerà sin dal lancio tutte le modalità e le funzioni di gioco che la compagnia ha sempre voluto realizzare per il proprio picchiaduro.

L'informazione è stata condivisa uno stream dedicato a Street Fighter 6. Il team di sviluppo era in live su Twitch e ha commentato i contenuti del gioco in giapponese. La traduzione in inglese, offerta da PCGamesN, è poi stata in parte parafrasata per chiarezza, ma secondo la fonte il team avrebbe dichiarato quanto segue.

"Più o meno tutto quello che stiamo vedendo in Street Fighter 6 è un insieme di funzioni e modalità che desideravamo avere nei passati giochi di Street Fighter e finalmente siamo stati in grado di creare uno Street Fighter completamente nuovo e incorporare tutto ciò che volevamo". Queste le parole di Takayuki Nakayama, Game Director. "Specialmente con il World Tour, è stata una grande sfida per il team: era qualcosa che volevamo veramente inserire e ne siamo super orgogliosi".

"Funzioni e modalità" è un concetto un po' generico, ma in linea di massima significa che Street Fighter 6 non mancherà di contenuti. Il quinto capitolo numerato, pubblicato nel 2016, era stato criticato per il roster limitato e per una mancanza di contenuti, quindi con il sesto capitolo è chiaro che Capcom voglia evitare questo problema.

Certo, Street Fighter 5 ha poi ampliato la propria offerta con vari aggiornamenti, ma è chiaro che avere fin da subito tutto è molto meglio. Ricordiamo che Street Fighter 6 includerà varie modalità, come gli scontri in locale, l'allenamento, una modalità arcade, una modalità single player con una storia e un ambientazione 3D e un personaggio personalizzabile e una modalità online sia per casual che per chi vuole giocare in Classificato.

Vi lasciamo infine al nostro ultimo test prima della recensione.