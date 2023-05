Vampire: The Masquerade Bloodhunt, interrotto lo sviluppo di nuovi contenuti a un anno dal lancio

Il team di Sharkmob AB ha annunciato che presto interromperà lo sviluppo di nuovi contenuti per Vampire: The Masquerade Bloodhunt, il battle royale free-to-play arrivato su PS5 e PC il 27 aprile del 2022, quindi poco più di un anno fa.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale di Bloodhunt, in cui il team spiega che la decisione è stata presa in quanto "il gioco non ha raggiunto la massa critica necessaria per sostenere lo sviluppo".

"Vampire: The Masquerade Bloodhunt è un gioco che abbiamo sviluppato come titolo di spicco nel popolare genere Battle Royale, in cui ci siamo concentrati sulla creazione di un'esperienza coinvolgente e unica per i giocatori che amano i giochi facili da imparare ma difficili da padroneggiare", recita il post.

"Sin dal lancio, abbiamo intrapreso un viaggio per entusiasmare e deliziare i nostri giocatori, tuttavia, sebbene disponiamo di una community straordinaria e molto coinvolta, non siamo stati in grado di raggiungere la massa critica necessaria per sostenere lo sviluppo. Questo ci ha portato alla decisione di interrompere lo sviluppo di ulteriori contenuti per Bloodhunt."

Sharkmob ha aggiunto che ha intenzione di mantenere attivi i server di Vampire: The Masquerade Bloodhunt nel prossimo futuro e finché ci sarà "una base di giocatori e una community attiva". Inoltre con il prossimo aggiornamento, che sarà l'ultimo, verranno introdotte delle modifiche per far sì che il gioco risulti interessante anche dopo il termine del supporto.

"Detto questo, i server rimarranno attivi e il gioco rimarrà disponibile. Il nostro obiettivo è mantenere i server in funzione finché avremo una base di giocatori e una community attiva. Per coloro che amano il gioco e vogliono continuare a giocare, abbiamo lavorato su alcune soluzioni per garantire che il gioco continui ad essere interessante. Verrà implementato un sistema di voto dei giocatori all'interno del gioco per sbloccare regolarmente nuove cose e mantenere aggiornato Bloodhunt. Condivideremo dettagli più granulari su come funziona questo sistema quando ci avvicineremo al rilascio del nostro prossimo aggiornamento, che sarà l'ultima patch pianificata per Bloodhunt. Oltre a tale aggiornamento, le patch riguarderanno solo la manutenzione.

Infine dal 26 settembre verranno interrotti gli acquisti in-game, con gli sviluppatori che introdurranno dei modi per guadagnare la valuta premium più facilmente, in modo da permettere ai giocatori di sbloccare nuovi oggetti estetici.