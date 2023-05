The Legend of Zelda: il cosplay di Shirogane festeggia il lancio di Tears of the Kingdom

Dopo una lunga attesa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente arrivato e state pur certi che nei prossimi giorni e settimane vedremo tante rappresentazioni dei personaggi del gioco da parte dei cosplayer. Tra questi c'è anche Shirogane, che ci propone il suo cosplay di Zelda per omaggiare il lancio della nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Nello specifico la modella ci propone due cosplay classici, uno con una Zelda in abiti regali e l'altro nella sua tenuta da avventura che i giocatori di Breath of the Wild ben conoscono. In entrambi i casi parliamo di rappresentazioni ben realizzate, con costumi e acconciatura curati in maniera certosina in tutti i dettagli.

Da appassionata della serie Shirogane come noi non vede l'ora di avere un po' di tempo libero per gettarsi a capofitto tra le terre, i cieli e il sottosuolo di Tears of the Kingdom e ha già anticipato che in futuro proporrà un cosplay della nuova versione di Zelda con i capelli corti.

