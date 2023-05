The Sims 4: EA apre un sondaggio per decidere i prossimi contenuti del free to play

EA ha deciso di dare un po' più di potere creativo ai giocatori di The Sims 4. No, non si tratta di un nuovo aggiornamento per il gioco, ma di un sondaggio che permette di votare il tipo di contenuto che si vorrebbe vedere in un paio di potenziali pacchetto futuri. Fortunatamente non si tratta di una selezione ampia, così che la scelta sia più semplice e soprattutto soddisfi un numero maggiore di persone possibile. Precisamente, EA propone una scelta tra due versioni di un pacchetto dedicato al vestiario e due versioni di un pacchetto dedicato agli edifici.

Per quanto riguarda al primo contenuto, i fan di The Sims 4 possono votare come prima scelta per un pacchetto "Stile Rainbow Core", descritto come segue: "È chiaro, è vivace, è Rainbow Core! È un'estetica giocosa e caratterizzata da modelli nostalgici e giovanili, oltre che da tocchi di colore. Date un grosso abbraccio ai vostri bimbi interiori e vestite i vostri Sims con un arcobaleno di motivi vivaci e variopinti."

La seconda scelta per i vestiti di The Sims 4 invece è la "Moda Gotica", descritta come segue: "La sola vista di un maglione rosa shocking vi fa venire la nausea? Perfetto: assecondate il vostro lato oscuro e votate per la moda gotica! Vestite il vostro Sim di sfumature di nero da capo a piedi: non mancherà di distinguersi dalla massa grazie a moderni tessuti a rete e dettagli in pizzo, intensi trucchi scuri e accessori originali."

I potenziali vestiti per The Sims 4

Per quanto riguarda invece gli edifici di The Sims 4, la prima scelta è il "Castello medievale" descritto: "Esprimete la vostra preferenza per il castello medievale se volete scavare un fossato tra voi e i vicini ficcanaso! Costruite una fortezza con una serie di elementi come mura di mattoni, bastioni e finestre di vetro piombato incastonate nella pietra antica! È il vostro personale castello in un regno lontano lontano."

La seconda scelta per gli edifici di The Sims 4 è "Futuristico Ipertecnologico", descritto: "Potete avere il domani oggi stesso! Esprimete la vostra preferenza per il futurismo ipertecnologico se vi sentite ispirati da questa architettura fuori dal mondo, caratterizzata da eleganti esterni metallici e ornamenti luminosi tipici della base primaria ideale per qualsiasi Sim in visita da un altro pianeta."

I potenziali edifici di The Sims 4

Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo.

Diteci, quali sono le vostre scelte? Ricordate anche che alcuni pacchetti di The Sims 4 sono gratis con l'Epic Games Store.