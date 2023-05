Epic Games Store: i pacchetti di The Sims 4 gratuiti dell'11 maggio 2023 sono disponibili, il link

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha reso disponibili nuovi contenuti gratuiti per i giocatori PC. Precisamente, oggi - 11 maggio 2023 - non otteniamo un gioco gratis, ma un pacchetto aggiuntivo gratuito, precisamente "The Sims 4 Vita Spericolata - Bundle". Vediamo tutti i dettagli su questo DLC per il free to play The Sims 4.

The Sims 4 Vita Spericolata - Bundle include i tre seguenti pacchetti: The Sims 4 Avventura nella Giungla Game Pack, The Sims 4 Feste di lusso Stuff Pack e The Sims 4 Fashion Street Kit. Vediamo più nel dettaglio ogni contenuto in regalo con l'Epic Games Store. Potete trovarli a questo indirizzo oppure direttamente tramite il launcher ufficiale di Epic Games. Come sempre avete sette giorni per reclamarli e fare vostri per sempre questi contenuti.

The Sims 4 Avventura nella Giungla propone un nuovo paesaggio incontaminato, composto da un tempio, una giungla, reliquie e tesori. Potremo esplorare Selvadorada, scoprirne la cultura, le usanze e i cibi locali, senza dimenticare il ballo tipico.

The Sims 4 Vita Spericolata - Bundle

The Sims 4 Feste di lusso Stuff Pack permette di organizzare una festa lussuosa con vari arredi stravaganti. Potremo ottenere molteplici abiti da sera e formati chic. Ci sarà la possibilità di allestire anche un tavolo da buffet per servire piatti gustosi ai propri Sims.

Infine, l'ultimo pacchetto gratuito dell'Epic Games Store dell'11 maggio 2023 è The Sims 4 Fashion Street Kit. Si tratta di un contenuto ispirato alle tendenze di Mumbai. Possiamo aspettarci capi di abbigliamento dai colori intensi che fondono ultime tendenze e tradizioni.

Diteci, cosa ne pensate di questi contenuti gratuiti dell'Epic Games Store? Vi convincono? Il gioco del 18 maggio 2023 è invece misterioso: ripassiamo i leak.